Social· 1 min citire

MUSCELUL CÂMPULUNG ÎL AȘTEAPTĂ PE NICOLAE DICĂ

MUSCELUL CÂMPULUNG ÎL AȘTEAPTĂ PE NICOLAE DICĂ

MUSCELUL CÂMPULUNG ÎL AȘTEAPTĂ PE NICOLAE DICĂ

Realitatea de Arges
Scris de Realitatea de Arges Publicat: 4 nov. 2024, 23:29

Oficialii de la Muscelul Câmpulung sunt în căutare de antrenor principal, cu Nicolae Dică printre opțiuni.

Oficialii de la Muscelul Câmpulung sunt în căutare de antrenor principal, cu Nicolae Dică printre opțiuni.

După ce l-au demis pe Marius Bratu, oficialii de la Muscelul Câmpulung sunt în căutare de antrenor principal. Sâmbătă, la jocul contra CS Afumați, scor 1-2, în tribunele stadionului din Câmpulung s-a aflat Nicolae Dică. Surse de încredere din cadrul clubului susțin că prezența fostului antrenor al echipelor FC Argeș și FCSB nu a fost întâmplătoare și sunt șanse ca acesta să fie numit antrenor principal al divizionarei secunde Muscelul Câmpulung. Nicolae Dică a fost, în vară, alegerea celor de la FC Argeș pentru funcția de antrenor pentru noul sezon de Liga 2. Cu acesta pe banca tehnică, piteștenii au înregistrat următoarele rezultate: două victorii (2-0 cu CSM Focșani, 3-2 cu Concordia Chiajna), trei remize (0-0 la Steaua, 0-0 la CSM Slatina, 1-1 la CS Mioveni) și două eșecuri (0-1 la FC Bihor, 0-1 cu FK Miercurea Ciuc). În Cupa României, Nicolae Dică a dus FC Argeș în faza grupelor. Însă, până la urmă, în urma unei discuții cu conducerea, acesta a semnat rezilierea.

Sursa: Realitatea de Arges

Citește și

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe