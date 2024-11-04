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MUSCELUL CÂMPULUNG ÎL AȘTEAPTĂ PE NICOLAE DICĂ
MUSCELUL CÂMPULUNG ÎL AȘTEAPTĂ PE NICOLAE DICĂ
Oficialii de la Muscelul Câmpulung sunt în căutare de antrenor principal, cu Nicolae Dică printre opțiuni.
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