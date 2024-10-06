Noua Înfrângere a Muscelului Câmpulung În Liga 2: 0-4 cu Chindia Târgoviște

Muscelul Câmpulung a suferit o nouă înfrângere zdrobitoare, de data aceasta 0-4 în meciul cu Chindia Târgoviște, plonjând în subsolul clasamentului.

Nou-promovata Muscelul Câmpulung a terminat în genunchi meciul pe care l-a disputat în cadrul etapei a noua din Liga 2, în deplasare, cu Chindia Târgoviște. Gazdele s-au impus cu 4-0 și câmpulungenii se scufundă tot mai mult în subsolul clasamentului. Muscelenii au ajuns la trei înfrângeri la rând, înaintea eșecului cu Chindia mai bifând rezultate negative cu Metaloglobus, scor 0-3, și Corvinul, scor 0-3.

Antrenorul Marius Bratu rămâne optimist și speră că echipa pe care o pregătește va începe să aibă rezultatele pe care și le dorește. ”Cred că putem să ieșim din zona aceasta, sunt încrezător. Ne așteaptă meciuri dificile, dar trebuie să muncim mai mult. Trebuie să fim mult mai responsabili și cred că lucrurile se vor așeza până la urmă. Noi sperăm să ne mai și întărim, pentru că atunci când te uiți spre bancă și vrei să schimbi… Dar acestea sunt posibilitățile noastre pentru moment, sunt conștient că trebuie să depășim momentul. E un moment de criză. Sper din inimă să depășim momentul și să ne revenim rapid, pentru că e nevoie să acumulăm puncte”, a spus Marius Bratu, la finalul partidei de la Târgoviște.

Muscelul Câmpulung ocupă locul 20, cu numai 6 puncte în nouă partide disputate. Are două victorii și șapte eșecuri, dar și un golaveraj dezastruos, de 4 goluri marcate și 23 primite.

