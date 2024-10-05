PESTE 11.500 DE ELEVI VOR BENEFICIA DE PROGRAMUL NAȚIONAL „MASĂ SĂNĂTOASĂ”

Peste 11.500 de elevi din 473 de școli vor primi o masă zilnică prin Programul național „Masă sănătoasă”.

Peste 11.500 de elevi din 473 de școli vor primi o masă zilnică prin Programul național „Masă sănătoasă”.

Măsura vine în urma creșterii numărului de elevi în anul 2024-2025 în aceste 473 de școli participante la program. Ministerul Educației, conform unui proiect de HG pus în dezbatere publică vineri, 4 octombrie, intenționează să suplimenteze suma alocată deja în aprilie cu aproximativ 9,6 milioane de lei pentru a asigura o masă pe zi pentru acești elevi.

Astfel, 473 dintre cele 1.221 de școli implicate în Programul național „Masă sănătoasă” au raportat creșteri ale numărului de elevi în acest an școlar, totalizând 11.566 de elevi. Ministerul Educației a solicitat suma de 9,596 milioane de lei pentru a acoperi aceste costuri suplimentare.

Sursa: Realitatea de Arges