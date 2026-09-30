Femeie de 90 de ani din Argeș, înșelată cu 41.000 de euro prin metoda „Accidentul”. Un constănțean a fost arestat preventiv

O femeie de 90 de ani din Argeș a fost înșelată cu 41.000 de euro prin metoda „Accidentul”. Un constănțean a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
O femeie în vârstă de 90 de ani din comuna Izvoru, județul Argeș, a fost înșelată cu 41.000 de euro prin metoda „Accidentul”. Un bărbat de 32 de ani din județul Constanța este acuzat că a mers la locuința femeii și a ridicat banii după ce aceasta fusese convinsă că fiica sa are nevoie urgentă de fonduri pentru achiziționarea unor aparate medicale. Judecătoria Costești a dispus ulterior arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile.
Cum a fost păcălită femeia de 90 de ani
Incidentul a avut loc la 3 august 2026. Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, femeia a primit un apel pe telefonul fix de la o persoană care s-ar fi prezentat drept medicul curant al fiicei sale.
Sub acest pretext, femeia a fost determinată să creadă că fiica sa are nevoie de bani pentru cumpărarea unor aparate medicale. Victima avea la domiciliu o sumă importantă de bani, iar persoana care a sunat-o ar fi convins-o să o predea unui presupus intermediar.
În aceeași seară, în jurul orei 20:00, un bărbat în vârstă de 32 de ani s-a prezentat la domiciliul femeii din comuna Izvoru. Potrivit anchetatorilor, acesta a primit de la victimă 41.000 de euro.
Suspectul este din județul Constanța
În urma cercetărilor desfășurate de polițiștii Secției de Poliție Rurală Buzoești, bărbatul a fost identificat ca fiind din comuna Valu lui Traian, județul Constanța.
Pe 8 septembrie, acesta a fost depistat cu sprijinul polițiștilor din cadrul IPJ Constanța și condus la sediul poliției în baza unui mandat de aducere.
După administrarea probatoriului, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore. Dosarul este instrumentat sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Costești.
Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
Pe 9 septembrie 2026, bărbatul a fost prezentat în fața instanței. Judecătoria Costești a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, în dosarul în care este cercetat pentru înșelăciune.
Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta. Arestarea preventivă reprezintă o măsură procesuală și nu echivalează cu stabilirea vinovăției printr-o hotărâre definitivă.
Metoda „Accidentul”, folosită pentru a obține bani de la victimă
Cazul din Argeș este un exemplu al metodei cunoscute drept „Accidentul”, în care victimele sunt contactate telefonic și li se transmite o informație falsă despre un membru al familiei.
În situația de față, apelantul ar fi pretins că este medicul fiicei femeii și ar fi invocat necesitatea unor aparate medicale. Scopul era determinarea victimei să predea banii unei persoane care urma să îi ridice de la domiciliu.
Polițiștii recomandă ca persoanele care primesc astfel de apeluri să verifice imediat informațiile prin contactarea directă a rudei despre care se afirmă că ar avea nevoie de ajutor.
Poliția continuă cercetările
Anchetatorii încearcă să stabilească întreaga activitate infracțională și dacă au existat și alte persoane implicate în această înșelăciune.
Cazul este cercetat sub coordonarea procurorului de caz, iar autoritățile urmează să stabilească toate împrejurările în care femeia a fost determinată să predea suma de 41.000 de euro.