Restricții pentru camioanele de peste 7,5 tone în aceste județe din țară: circulația este interzisă luni, între orele 12:00 și 20:00

Publicat 3 aug. 2026, 07:55 Sursă realitatea.net

Circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi interzisă luni, 3 august, între orele 12:00 și 20:00, în județele Arad, Bihor și Satu Mare. Restricția se aplică pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzi, a anunțat Centrul Infotrafic al Poliției Române.

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