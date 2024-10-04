DIANA ŞOŞOACĂ ÎȘI DEPUNE CANDIDATURA LA ALEGERILE PREZIDENȚIALE

Diana Şoşoacă, fondatoarea partidului extremist S.O.S. România, își depune candidatura la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie.

Diana Şoşoacă, cunoscută pentru pozițiile sale controversate, a surprins mulți observatori politici prin decizia de a-și depune candidatura la alegerile prezidențiale. Fondatoarea partidului S.O.S. România a făcut acest anunț joi, stârnind un val de reacții în spațiul public.

Într-o conferință de presă susținută după depunerea candidaturii, Diana Şoşoacă a acuzat în mod direct politicieni precum Marcel Ciolacu și George Simion că ar fi încercat să împiedice candidatura ei. Mai mult decât atât, aceasta a anunțat intenția de a depune o plângere penală la Parchetul General în acest sens.

În contextul alegerilor prezidențiale din România, până acum și-au mai depus candidaturile politicieni precum Nicolae Ciucă din partea PNL, Elena Lasconi din partea USR, Kelemen Hunor din partea UDMR, George Simion reprezentând AUR, precum și Mircea Geoană care candidează independent.

Sursa: Realitatea de Arges