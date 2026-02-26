Șeful World Economic Forum demisionează după apariția numelui său în dosarele Epstein

Președintele Forumului Economic Mondial de la Davos, Børge Brende, și-a anunțat retragerea din funcție, pe care o ocupa din anul 2017.

Într-o declarație oficială, Brende a precizat că decizia a fost luată „în urma unei analize atente”, subliniind că își dorește ca organizația să își continue activitatea fără presiuni externe.

„Consider că acesta este momentul potrivit pentru ca forumul să meargă mai departe fără distrageri”, a declarat acesta, potrivit Reuters.

Demisia vine în contextul în care conducerea Forumului anunțase anterior deschiderea unei anchete interne privind relațiile lui Brende cu finanțatorul și infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.

Documente publicate de U.S. Department of Justice arătau că Brende ar fi avut mai multe întâlniri private cu Epstein și ar fi schimbat corespondență electronică cu acesta.

În acest context, copreședinții forumului, Andre Hoffmann și Larry Fink, au transmis, pe 26 februarie, un comunicat separat, în care au precizat că o evaluare independentă nu a identificat nereguli suplimentare față de informațiile deja cunoscute publicului.

Potrivit declarației, analiza externă a concluzionat că nu există motive noi de îngrijorare în privința activității fostului președinte.

În urma demisiei, conducerea interimară a Forumului Economic Mondial a fost preluată de Alois Zwinging, numit președinte și director executiv provizoriu.