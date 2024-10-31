DUMITRU ANDREȘOI, "REGELE CIOBANILOR", REȚINUT DE PARCHETUL EUROPEAN PENTRU FRAUDĂ CU FONDURI EUROPENE

Dumitru Andreșoi, cel mai mare crescător de ovine din România, reținut pentru fraudă cu fonduri europene în valoare de peste 11,2 milioane lei.

Dumitru Andreșoi, cel mai mare crescător de ovine din România, reținut pentru fraudă cu fonduri europene în valoare de peste 11,2 milioane lei.

Dumitru Andreșoi, cel mai mare crescător de ovine din România, a fost reținut de Parchetul European fiind acuzat de faptul că a fraudat fonduri europene în valoare de peste 11,2 milioane lei și de tentativă de fraudare a altor opt milioane de lei. Alături de cel supranumit ”regele ciobanilor” au mai fost reținuți pentru 24 de ore Veronica Topor, directorul adjunct al APIA Hunedoara, și Marius Szabo, șef de serviciu în cadrul aceleiași instituții. Surse susțin neoficial că Andreșoi este un apropiat al familiei lui Paul Stănescu și al ministrului Agriculturii Florin Barbu.

Aceștia și alți opt suspecți au fost ridicați, marți, de către polițiștii de la DGA și duși pentru audieri la biroul EPPO de la Timișoara. Surse judiciare au declarat că Andreșoi a pus la cale un mecanism extrem de elaborat de a obține ilegal subvenții din fonduri europene. A încheiat, în perioada 2018 -2023, contracte de arendă pentru terenuri din județele Hunedoara, Arad, Timiș, Harghita, Covasna, Vâlcea, Brașov și Cluj.

Fiind în special zone împădurite acestea nu erau eligibile pentru a primi subvenții pentru întreținerea pășunilor, dar acesta a găsit o metodă. Andreșoi avea angajați care identificau terenuri care erau eligibile pentru primirea subvențiilor pe raza aceleeași comune, iar la APIA erau indicate ca fiind arendate aceste parcele pentru care nu avea, în realitate, niciun titlu. Verificările făcute în cadrul anchetei au arătat că 85% din suprafața declarată la APIA nu se suprapunea cu cea arendată în acte.

Ani de zile cei de la APIA Hunedoara au aprobat decontarea subvențiilor. Dumitru Andreșoi avea depuse actele pentru a mai primi alte opt milioane de lei ca subvenții, dar ancheta procurorilor a blocat plata banilor, în acest caz fiind vorba doar de tentativă de fraudare a fondurilor europene. Documentele nu erau depuse în numele său, ci al mamei sale, în vârstă de 85 de ani.

Anterior, omul de afaceri a fost condamnat cu suspendare pentru evaziune fiscală. Andreșoi declara anul trecut că este pe punctul de a cumpăra un vapor cu cinci milioane de euro pentru a transporta oile la export. Astăzi, procurorii vor solicita arestarea preventivă a celor 3 reținuți.

Sursa: Realitatea de Arges