Capcana mașinilor second-hand. Acestea sunt motoarele cu probleme ascunse, care te vor lăsa rapid fără bani

Piața auto pare, la prima vedere, un adevărat paradis pentru cei care caută o mașină second-hand: prețuri bune, kilometri decenți și modele bine întreținute. Tocmai de aceea, mulți români iau decizia rapid, convinși că au prins o ofertă rară. Doar că, spun specialiștii, exact în acel moment în care totul pare „prea bun”, apare și cel mai mare risc, unul pe care nu îl vezi nici sub capotă, nici pe bord.

Experții din domeniu avertizează că unele dintre cele mai lăudate motoare din ultimii ani, inclusiv unele premiate la lansare, s-au transformat în timp în adevărate surse de probleme. Defectele nu apar imediat, iar mașina poate funcționa perfect luni întregi, până când, dintr-o dată, costurile de reparație explodează și depășesc chiar valoarea autoturismului.

Motorul premiat care a ajuns coșmarul mecanicilor

Printre cele mai des invocate exemple se numără motorul Stellantis PureTech 1.2, montat pe modele Peugeot, Opel și Citroën. Conceput pentru eficiență și consum redus, acest motor folosește o curea de distribuție care funcționează în baie de ulei. În teorie, soluția este ingenioasă, însă în practică s-a dovedit vulnerabilă la uzură prematură, scrie T-Online .

Pe măsură ce cureaua se degradează, particulele ajung în circuitul de ungere și pot provoca blocaje, pierderi de putere sau chiar defectarea completă a motorului. În unele cazuri, reparația ajunge să coste cât jumătate din mașină. Gravitatea situației a dus la campanii de rechemare pentru aproximativ 500.000 de vehicule, însă nu toate mașinile aflate acum la vânzare au trecut prin aceste intervenții.

Nu e singurul: lista motoarelor cu probleme continuă

Probleme similare au fost semnalate și la motorul Ford 1.0 EcoBoost, unde același sistem de distribuție în baie de ulei complică întreținerea și crește riscul unor intervenții costisitoare. Nici motorul 1.6 Prince, dezvoltat de BMW și PSA pentru modele Mini și Peugeot, nu a scăpat de critici, fiind considerat de mulți mecanici o alegere riscantă pe termen lung.

La rândul său, Audi 2.0 TFSI este cunoscut pentru consumul ridicat de ulei între schimburi, o problemă care a dat bătăi de cap multor proprietari și care poate indica uzuri interne serioase.

Ce spun experții înainte să scoți banii din buzunar

Specialiștii subliniază că nu toate mașinile echipate cu aceste motoare vor avea probleme. Diferența o face, de cele mai multe ori, întreținerea: schimburile regulate de ulei și un istoric de service complet pot prelungi semnificativ viața motorului.

De aceea, recomandarea este simplă și directă: verifică exact ce motor are mașina și cere istoricul complet de service înainte de orice alt pas. Nu după test drive, nu în timpul negocierii, ci înainte să te implici în tranzacție.

Capcana pieței

PPe piața second hand, unde mașinile se vând rapid și circulă intens, cumpărătorii nu au întotdeauna timp să facă verificări amănunțite. Pentru un român aflat în căutarea unui autoturism accesibil, presiunea deciziei rapide poate duce la alegeri riscante.

Un preț bun poate ascunde, de fapt, un motor cu probleme cunoscute, iar ceea ce pare o economie inteligentă se poate transforma rapid într-o cheltuială serioasă.

Motoarele la care trebuie să fii atent

Experții auto atrag atenția asupra unor motoare care apar frecvent în avertismentele din industrie:

Stellantis PureTech 1.2 — Peugeot, Opel, Citroën

Ford 1.0 EcoBoost — Fiesta, Focus, C-Max, Mondeo, SUV-uri

1.6 Prince (BMW & PSA) — Mini, Peugeot

BMW N47 — diesel

Audi 2.0 TFSI

Volkswagen 1.4 TSI Twincharger (din 2005)

Volkswagen 1.2 TSI

Volkswagen & Audi 2.0 TDI

Volkswagen & Audi 1.8 benzină

Rover & Land Rover 1.8 benzină — Rover 75, MGF, Freelander