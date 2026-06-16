Bătaie ca-n filme cu topoare și pistoale pe Bd. Metalurgiei, București. Interlopii din două clanuri rivale au ieșit la reglare de conturi - VIDEO

Momente tensionate au avut loc în București, pe strada Metalurgiei, unde membri ai două clanuri cunoscute s-au implicat într-un conflict care a mobilizat un număr important de polițiști. Altercația dintre persoane asociate clanurilor Ștoacă și Toboșari a provocat panică în zonă, iar mai mulți locatari au urmărit întreaga scenă de la ferestre și de pe balcoane.
Intervenția rapidă a forțelor de ordine a dus la calmarea situației, însă imaginile surprinse la fața locului arată amploarea incidentului.
Potrivit informațiilor disponibile, conflictul a izbucnit între membri ai celor două grupări, care s-ar fi certat înainte ca situația să degenereze.
Zona a fost împânzită de echipaje de poliție, iar traficul pietonal a fost afectat pentru scurt timp, în timp ce oamenii legii încercau să stabilească exact ce s-a întâmplat.
Imaginile surprinse de un locatar au surprins întreaga altercație
Un videoclip filmat de un locuitor din apropiere surprinde momentele de după conflict.
În imagini poate fi observat cum unul dintre membrii unui clan părăsește locul incidentului, în timp ce un reprezentant al grupării rivale strigă și adresează injurii în direcția acestuia.
Polițiștii intervin imediat și reușesc să îl calmeze înainte ca situația să escaladeze din nou.
Un topor apare pe carosabil
Un detaliu care a atras atenția celor prezenți este apariția unui topor pe asfalt.
La un moment dat, unul dintre participanții la scandal indică obiectul aflat pe caldarâm, ceea ce sugerează că acesta ar fi fost folosit în timpul altercației.
Potrivit informațiilor existente, în conflict ar fi fost implicat și un pistol cu capse.
Doi scandalagii au fost imobilizați de polițiști
Finalul scenei surprinse pe telefonul mobil arată intervenția în forță a oamenilor legii.
Doi dintre cei implicați sunt puși la pământ de polițiști și imobilizați pe carosabil, cu mâinile la spate, pentru a preveni reluarea conflictului.
Conform surselor Realitatea PLUS, în urma intervenției polițiștilor, șase persoane au fost conduse la Secția 26 pentru verificări și audieri.
Ancheta urmează să stabilească împrejurările exacte în care a izbucnit scandalul, precum și rolul fiecărei persoane implicate în incidentul de pe strada Metalurgiei.