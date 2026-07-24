Strigătul unui medic ATI care s-a întors în România: „Am văzut oameni murind fără familie alături și am fost noi cei care le-am ținut mâna”

Un medic de la Secția ATI a Spitalului Județean Timișoara avertizează că noua Lege a salarizării riscă să alunge din sistem tocmai oamenii care îl țin în funcțiune. Raluca Velovan spune că, după anii grei din pandemie și după sacrificiile făcute de personalul medical, mesajul transmis acum este că munca acestuia valorează mai puțin.
Medicul și-a făcut o parte din rezidențiat în Irlanda, unde spune că a descoperit un sistem în care cadrele medicale sunt respectate și protejate. Cu toate acestea, a ales să se întoarcă în România pentru a lucra aici și pentru a folosi experiența acumulată în străinătate.
„Am fost noi cei care le-am ținut mâna în ultimele clipe”
Raluca Velovan și-a amintit de perioada pandemiei, când personalul din secțiile ATI a lucrat în condiții extreme, cu ture lungi și fără pauze. Ea spune că medicii și asistentele au fost alături de pacienții care au murit fără familie lângă ei.
„Ani în care secţiile ATI au devenit graniţa dintre viaţă şi moarte. Am purtat echipamente ore întregi fără să putem bea un pahar cu apă. Am văzut oameni murind fără familie alături şi am fost noi cei care le-am ţinut mâna în ultimele clipe. Iar astăzi, după toate acestea, mesajul pe care îl primim este că munca noastră valorează mai puţin”, a transmis medicul.
Medicii tineri ar putea fi împinși să plece
Medicul atrage atenția că spitalele nu pot funcționa doar cu aparatură și clădiri, ci au nevoie de oameni bine pregătiți. Ea susține că noile măsuri îi pot descuraja pe medicii tineri să rămână în țară, mai ales într-un sistem în care volumul de muncă este foarte mare.
„Cum convingi un medic tânăr, bine pregătit, să rămână în România? Cum îi spui că merită să investească ani din viaţă într-un sistem care îl împinge spre epuizare şi apoi îi transmite că sacrificiul lui este negociabil? Cum construieşti un sistem medical performant când îi descurajezi tocmai pe cei care îl ţin în viaţă?”, a întrebat Raluca Velovan.
„Nu cer privilegii. Cer respect”
Raluca Velovan subliniază că problema nu îi privește doar pe medici, ci și pe asistente, infirmieri, brancardieri, registratori și personalul auxiliar. Toți acești angajați sunt esențiali pentru funcționarea spitalelor și pentru îngrijirea pacienților.
„Nu cer privilegii. Cer respect. Cer decizii care să păstreze profesioniştii în această ţară, nu să îi împingă să plece. Pentru că, atunci când ultimii oameni care încă mai cred în acest sistem vor renunţa, nota de plată nu o vor achita medicii”, a transmis medicul.