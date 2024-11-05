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PROGRAMUL FAMILY START: TINERII CĂSĂTORIȚI POT OBȚINE CREDITE SUBVENȚIONATE DE STAT

PROGRAMUL FAMILY START: TINERII CĂSĂTORIȚI POT OBȚINE CREDITE SUBVENȚIONATE DE STAT

PROGRAMUL FAMILY START: TINERII CĂSĂTORIȚI POT OBȚINE CREDITE SUBVENȚIONATE DE STAT

Realitatea de Arges
Scris de Realitatea de Arges Publicat: 5 nov. 2024, 06:09

Tinerii căsătoriți și studenții pot accesa credite avantajoase prin programele guvernamentale.

Tinerii căsătoriți și studenții pot accesa credite avantajoase prin programele guvernamentale.

Tinerii căsătoriți pot obține de acum înainte credite de până la 30.000 de euro, cu o dobândă subvenționată de stat în procent de 75%, prin programul Family Start, considerat de experți cel mai avantajos de pe piață la momentul actual. Înscrierile au început deja, iar Ministerul Familiei a anunțat suplimentarea fondurilor.

În această perioadă, trei bănci au primit bani în plus din partea statului pentru a acorda împrumuturi prin programul Family Start. Tinerii căsătoriți pot beneficia de sume de până la 150.000 de lei.

Și studenții pot apela la creditul „Student Invest” și pot lua 75.000 de lei pe o perioadă de creditare de maximum 5 ani. „Pentru un credit pe 5 ani, rata este de aproximativ 2.250 lei având în vedere că dobânda este variabilă. Cheltuielile eligibile sunt legate de nevoia de locuire, de educație, de sănătate, culturale. Creditul Student Invest se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 40 de ani, care urmează o formă de învățământ superior.

Și în acest caz, cererea a fost foarte mare având în vedere că dobânda este subvenționată în proporție de 100% de către stat”, a declarat Adina Surdu, director de sucursală.

Condițiile de înscriere pentru programul Family Start: vârsta: 18-45 ani: Venit lunar mediu pe membru de familie- 6.000 de lei; Perioada de creditare: 5 ani.

Sursa: Realitatea de Arges

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