Vineri, 1 noiembrie, începe campania electorală pentru alegerile parlamentare, care se încheie pe 30 noiembrie.

Vineri, 1 noiembrie, începe campania electorală pentru alegerile parlamentare, care se încheie pe 30 noiembrie.

Drept urmare, toţi candidaţii trebuie să înlocuiască materialele de promovare din precampanie cu cele reglementate pentru această perioadă.

Pentru aceste alegeri vor fi tipărite pentru Camera Deputaţilor şi Senat aproximativ 21.000.000 de buletine de vot pentru ţară şi 3.069.600 pentru străinătate.

La acestea se adaugă câte 6.656 de buletine de vot prin corespondenţă pentru fiecare Cameră a Parlamentului.

Președintele Autorității Electorale Permanente, Toni Greblă, a precizat că miercuri au fost validate de către Biroul Electoral Central toate listele de candidaţi depuse de competitorii politici.

În zilele următoare, va fi organizată, în birourile electorale judeţene, tragerea la sorţi pentru stabilirea ordinii în care sunt înscrişi în buletine competitorii electorali şi vor fi definitivate machetele buletinelor de vot.

Pentru cetăţenii români care domiciliază în străinătate, perioada de votare este sâmbătă și duminică de la ora 7,00 până la 21,00, cu posibilitatea de prelungire a votării duminică până la ora 23,59, dacă există încă persoane în incinta secţiei de votare.

Sursa: Realitatea de Arges