Advertising
Social· 1 min citire
Acord în coaliție privind reforma pensiilor speciale
Acord în coaliție privind reforma pensiilor speciale
Documentul a fost trimis spre avizare la ministerele de resort
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:13Val uriaș de căldură marină în Pacific. Fenomenul care poate schimba vremea în lume în următoarele luni
- 08:04Tribunalului București urmează să judece contestație depusă de DIICOT în dosarul lui Viorel Pașca
- 07:52Viorel Pașca susține că a cerut statului să preia bolnavii: „Au venit aici, s-au uitat și au văzut că oamenii sunt curați, bine îngrijiți, bine tratați”
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News