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ACCIDENT RUTIER ÎN PITESTI, CARTIERUL TRIVALE

ACCIDENT RUTIER ÎN PITESTI, CARTIERUL TRIVALE

ACCIDENT RUTIER ÎN PITESTI, CARTIERUL TRIVALE

Realitatea de Arges
Scris de Realitatea de Arges Publicat: 4 nov. 2024, 08:40

Accident rutier cu două autoturisme implicare în Pitești, Trivale.

Accident rutier cu două autoturisme implicare în Pitești, Trivale.

Accidentul s-a produs în municipiul Pitești, cartierul Trivale, implicând două autoturisme. La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Pitești cu o autospecială de stingere, alături de un echipaj SAJ. În urma impactului, o femeie a fost transportată cu ambulanța la spital pentru îngrijiri medicale.

Sursa: Realitatea de Arges

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