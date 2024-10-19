19 OCTOMBRIE: ZIUA EVENIMENTELOR ISTORICE

Pe 19 octombrie, evenimente majore au marcat istoria mondială, de la crize politice la descoperiri medicale și momente politice remarcabile.

Pe 19 octombrie, numeroase evenimente importante au avut loc în diferite colțuri ale lumii. În 1988, izbucnirea crizei politice în Iugoslavia a marcat începutul unui proces lung și dificil de dezintegrare a fostei federații iugoslave, pregătind terenul pentru conflictele etnice și războaiele care au urmat în anii ’90.

În 1993, Benazir Bhutto a intrat în istorie ca prima femeie care a ocupat funcția de prim-ministru al Pakistanului. Alegerea sa a fost un moment istoric nu doar pentru țara sa, ci și pentru regiunea sud-asiatică, demonstrând o schimbare importantă în rolul femeilor în politică.

Advertising

Tot pe 19 octombrie, în 1943, cercetătorii de la Universitatea Rutgers din New Jersey, SUA, au izolat streptomicina, primul antibiotic capabil să vindece tuberculoza. Această descoperire a revoluționat medicina și a salvat milioane de vieți.

De asemenea, pe această dată, în 2003, Maica Tereza a fost beatificată de Papa Ioan Paul al II-lea, un pas esențial spre canonizarea ei.

În concluzie, 19 octombrie rămâne o dată importantă în calendarul istoriei mondiale, fiind asociată cu transformări politice majore și progrese științifice remarcabile.

Sursa: Realitatea de Arges