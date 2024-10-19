19 OCTOMBRIE: ZIUA EVENIMENTELOR ISTORICE
Pe 19 octombrie, evenimente majore au marcat istoria mondială, de la crize politice la descoperiri medicale și momente politice remarcabile.
Pe 19 octombrie, numeroase evenimente importante au avut loc în diferite colțuri ale lumii. În 1988, izbucnirea crizei politice în Iugoslavia a marcat începutul unui proces lung și dificil de dezintegrare a fostei federații iugoslave, pregătind terenul pentru conflictele etnice și războaiele care au urmat în anii ’90.
În 1993, Benazir Bhutto a intrat în istorie ca prima femeie care a ocupat funcția de prim-ministru al Pakistanului. Alegerea sa a fost un moment istoric nu doar pentru țara sa, ci și pentru regiunea sud-asiatică, demonstrând o schimbare importantă în rolul femeilor în politică.
Tot pe 19 octombrie, în 1943, cercetătorii de la Universitatea Rutgers din New Jersey, SUA, au izolat streptomicina, primul antibiotic capabil să vindece tuberculoza. Această descoperire a revoluționat medicina și a salvat milioane de vieți.
De asemenea, pe această dată, în 2003, Maica Tereza a fost beatificată de Papa Ioan Paul al II-lea, un pas esențial spre canonizarea ei.
În concluzie, 19 octombrie rămâne o dată importantă în calendarul istoriei mondiale, fiind asociată cu transformări politice majore și progrese științifice remarcabile.
Sursa: Realitatea de Arges
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:41 - Gest cutremurător al lui Ionel Ganea după tragedie: cum a transformat pierderea fiului într-o cauză pentru alți copii
- 14:39 - Scandal diplomatic de proporții: Trump îl face praf pe cancelarul Germaniei! Relațiile cu Europa, sub semnul întrebării
- 14:36 - Alertă pentru toți șoferii: CNAIR atrage atenția despre un site „fantomă” pe care plătești roviniete
