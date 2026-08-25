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Politica· 1 min citire
Niculina Stelea (senator AUR): „Cererea grupurilor PPE și Renew Europe, la care sunt afiliați europarlamentarii PNL și USR, este un veritabil act de trădare națională”
Niculina Stelea (senator AUR)
Senatorul AUR Niculina Stelea critică scrisoarea adresată luni președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de către liderii grupurilor Partidului Popular European și Renew Europe, prin care se solicită nealocarea celor 770 de milioane de euro aferente jalonului 431 privind Legea integrității.
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