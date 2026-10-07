Examenul de medic specialist 2026 vine cu reguli noi. Peste 3.900 de candidați vor primi aceleași subiecte în toată țara

Examenul de medic specialist 2026 vine cu reguli noi. Peste 3.900 de medici și farmaciști vor primi aceleași subiecte în toată țara.
Peste 3.900 de medici, medici stomatologi și farmaciști susțin, începând din 7 octombrie, examenul pentru obținerea titlului de specialist. În 2026, examenul aduce o schimbare importantă: subiectele probei scrise vor fi identice pentru fiecare specialitate, indiferent de centrul universitar în care este susținut examenul.
Sesiunea examenului pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog sau farmacist specialist se desfășoară în perioada 7 octombrie – 3 noiembrie 2026, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Sănătății.
Aceleași subiecte pentru candidații din toată țara
Una dintre principalele modificări introduse în acest an este uniformizarea probei scrise. Candidații care susțin examenul pentru aceeași specialitate vor primi aceleași subiecte, indiferent de centrul universitar în care participă la examen.
Măsura urmărește să asigure o evaluare unitară și transparentă, astfel încât toți candidații să fie examinați după aceleași standarde și în aceleași condiții.
Subiectele vor fi elaborate în ziua examenului de Comisia națională, formată din coordonatorii de rezidențiat din toate centrele universitare. După elaborare, acestea vor fi transmise simultan către centrele de examen, printr-un canal securizat.
O altă prevedere importantă este că proba scrisă va începe în aceeași zi și la aceeași oră în toate centrele universitare.
Candidații vor avea de rezolvat 10 subiecte, stabilite pe baza unor teme extrase prin tragere la sorți din tematica oficială aprobată.
Timpul alocat pentru rezolvarea subiectelor este de trei ore.
Pentru promovarea examenului de specialist, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7,00.
Lucrările vor fi evaluate pe baza unui barem unic la nivel național, o altă componentă a noului sistem de examinare.
Prin introducerea acestor reguli, Ministerul Sănătății urmărește ca medicii, medicii stomatologi și farmaciștii care participă la aceeași sesiune să fie evaluați în condiții cât mai echitabile.
Peste 3.900 de candidați participă la sesiunea din 2026
În total, peste 3.900 de candidați participă la sesiunea din acest an pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog sau farmacist specialist.
Noul format elimină diferențele care puteau apărea între centrele universitare în ceea ce privește subiectele și stabilește un cadru de examinare comun la nivel național.
Pentru candidați, schimbarea înseamnă că proba scrisă va fi susținută în aceleași condiții, cu aceleași subiecte și același barem, indiferent de universitatea sau centrul în care are loc examenul.