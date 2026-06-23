Ce trebuie să faci dacă te mușcă o viperă. Măsurile de prim ajutor recomandate de Salvamont România

Salvamont România a transmis o serie de măsuri de prim ajutor pentru situațiile în care o persoană este mușcată de viperă. Specialiștii spun că reacțiile pot fi diferite de la un caz la altul, în funcție de cantitatea de venin injectată, locul mușcăturii și starea de sănătate a victimei.
Veninul poate provoca atât reacții în zona mușcăturii, cât și probleme care afectează întregul organism. În cazuri rare, mușcătura poate duce la deces, mai ales la copii și la vârstnici.
Potrivit Salvamont România, primele semne pot apărea chiar în zona mușcăturii. Pot fi observate urmele colților, umflarea zonei și, în unele cazuri, vezicule cu sânge. Reacțiile locale pot fi însoțite de simptome generale, care arată că veninul afectează organismul. Victima poate avea febră, transpirații, greață, vărsături, dureri abdominale, diaree sau stare de leșin.
În situațiile mai grave pot apărea dificultăți de respirație, durere în piept, convulsii, comă sau alte manifestări neurologice. De asemenea, pot apărea hemoragii, urticarie sau șoc anafilactic. În cazul șocului anafilactic, fața, limba sau căile aeriene se pot umfla, respirația devine dificilă, iar tensiunea arterială poate scădea brusc. Din acest motiv, o mușcătură de viperă trebuie tratată ca o urgență și trebuie cerut ajutor medical cât mai repede.
Cum sunt clasificate mușcăturile de viperă
Mușcăturile de viperă sunt clasificate în funcție de cât de puternică este reacția toxică. Gradul 0 înseamnă că există urme ale mușcăturii, dar nu apare umflare locală. Gradul 1 înseamnă o reacție toxică minimă, cu umflare în jurul mușcăturii, dar fără reacții generale ale organismului. Gradul 2 înseamnă o reacție toxică moderată, cu umflarea întregului membru mușcat și simptome precum vărsături sau scăderea temporară a tensiunii.
Gradul 3 este considerat reacție toxică severă. În acest caz, umflătura se extinde rapid spre trunchi, iar victima poate intra în stare de șoc. Pot apărea hemoragii sau alte reacții grave la nivelul întregului organism. Pentru formele moderate și severe, serul antiviperin se administrează doar la spital, dacă medicii consideră că este necesar.
Primul lucru important: victima trebuie liniștită și ținută pe loc
În cazul unei mușcături de viperă, primul pas este liniștirea victimei. Persoana mușcată trebuie să evite mișcările inutile, pentru că efortul poate favoriza răspândirea veninului în organism. Victima trebuie așezată întinsă pe spate, într-un loc sigur, departe de șarpe. Dacă persoana este inconștientă, trebuie pusă în poziție laterală de siguranță.
Imediat trebuie sunat la 112 sau la Dispeceratul Național Salvamont, la numărul 0372126668. Cei care cer ajutor trebuie să spună unde se află victima și cum se simte aceasta. Dacă este posibil, trebuie transmise și coordonatele GPS. Este important ca victima să nu meargă pe jos și să fie transportată la spital pe targă, pentru a evita efortul.
Ce trebuie făcut până ajunge ajutorul medical
Plaga trebuie curățată cu apă oxigenată sau cu apă curată. Dacă mușcătura este la o mână sau la un picior, trebuie scoase inelele, brățările sau alte obiecte care pot strânge zona. Acest lucru este important deoarece membrul mușcat se poate umfla. Dacă obiectele rămân pe mână sau pe picior, ele pot deveni greu de îndepărtat și pot acționa ca un garou.
Salvamont recomandă aplicarea unui pansament cu fașă elastică deasupra rănii, pentru a încetini răspândirea veninului pe cale limfatică. Bandajul nu trebuie pus foarte strâns, pentru că nu trebuie să oprească circulația sângelui. Regula transmisă este ca sub bandaj să poată intra un deget. Bandajul elastic trebuie scos doar la spital, după administrarea serului antiviperin, dacă medicii decid că acesta este necesar.
Ce nu trebuie să faci după o mușcătură de viperă
Salvamont România atrage atenția că există mai multe gesturi care nu trebuie făcute după o mușcătură de viperă. Nu se fac tăieturi în zona mușcăturii și nu se arde rana. Nu se stoarce plaga și nu se pune gheață. De asemenea, nu se aplică garou, substanțe sau curent electric pe rană. Nu trebuie încercată capturarea șarpelui. Nu se folosesc dispozitive de aspirație a veninului. Nu se aspiră veninul cu gura. Membrul mușcat trebuie imobilizat într-o atelă, pentru a reduce mișcările musculare care pot favoriza răspândirea veninului.
Șocul anafilactic este o urgență medicală și trebuie tratat rapid. Salvamont arată că acesta se tratează prin administrarea de adrenalină. În farmacii există sisteme de auto-injectare cu adrenalină, precum Anapen sau Epipen, care pot fi incluse în trusa de prim ajutor dacă persoana știe că are alergii severe. Pe lângă adrenalină, pot fi utile și antihistaminicele, mai ales în reacțiile alergice mai ușoare.
Adrenalina se administrează în formele severe, adică în caz de șoc anafilactic. Dacă victima intră în stop cardio-respirator, trebuie începute manevrele de resuscitare cardio-pulmonară. Persoana mușcată trebuie dusă la spital pe targă și nu trebuie lăsată să meargă. Serul antiviperin se administrează numai la spital, dacă medicii stabilesc că mușcătura are toxicitate moderată sau severă.