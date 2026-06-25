Zi decisivă pentru formarea Guvernului: PNL, USR și UDMR fac ultimele calcule înainte de desemnarea premierului

Publicat 25 iun. 2026, 13:17 Sursă realitatea.net

Astăzi este ziua crucială a negocierilor. Sunt ultimele negocieri între partide ca să stabilească varianta cu care vor merge la Nicușor Dan. După consultările cu liderii partidelor USR, PNL și UDMR, Dominic Fritz, Ilie Bolojan și Kelemen Hunor, mâine, Nicușor Dan va desemna premierul.

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