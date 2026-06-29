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Tensiuni fără precedent în Ținutul Secuiesc. Noul premier al Ungariei nu este invitat la Băile Tușnad, dar Viktor Orban participă

Ținutul Secuiesc

Ținutul Secuiesc

Scris deStoica Marian
Publicat29 iun. 2026, 10:34
Sursărealitatea.net

Tensiunile politice din Ungaria se resimt și la tradiționala reuniune de la Băile Tușnad. Noul premier, Péter Magyar, nu va fi invitat la eveniment, în timp ce fostul șef al Guvernului ungar, Viktor Orbán, va participa și în acest an, potrivit Realitatea PLUS.

Péter Magyar nu va fi invitat la evenimentul organizat la Băile Tușnad, după ce organizatorii au decis că acesta nu își are locul la reuniunea care are loc anual în Ținutul Secuiesc. Explicația a fost oferită de Zsolt Németh, deputat din partidul fostului premier Viktor Orbán și unul dintre organizatorii tradiționali ai evenimentului.

Acesta a declarat că noul premier „își insultă adversarii și partenerii politici, printre care liderii maghiari dincolo de granițele Ungariei”. Potrivit acestuia, chiar el a fost cel care a decis ca Péter Magyar să nu fie invitat la reuniunea de la Băile Tușnad. În schimb, fostul premier Viktor Orbán va participa și în acest an la eveniment, unde a fost, în mod tradițional, figura centrală a reuniunii.


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