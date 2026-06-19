PSD cere suspendarea lui Dominic Fritz din USR: „Să aplice propriile standarde de integritate”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 19 iun. 2026, 15:54

PSD a cerut vineri conducerii USR să îi retragă sprijinul politic lui Dominic Fritz și să îl suspende din toate funcțiile deținute în partid, după decizia definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție care a constatat existența unui conflict de interese administrativ în cazul primarului Timișoarei.

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