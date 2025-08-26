PREȘEDINTELE NICUȘOR DAN ÎI PRIMEȘTE MARȚI PE DIPLOMAȚII ROMÂNI ACREDITAȚI ÎN STRĂINĂTATE

26 aug. 2025, 08:52
Realitatea de ArgesArticol scris de Realitatea de Arges

Evenimentul are loc în contextul Reuniunii Anuale a Diplomației Române

Președintele Nicușor Dan îi va primi marți, la Palatul Cotroceni, pe șefii de misiuni diplomatice, șefii oficiilor consulare și directorii institutelor culturale românești, acreditați în străinătate, în contextul Reuniunii Anuale a Diplomației Române.

Potrivit programului postat pe site-ul Administrației Prezidențiale, primirea va avea loc la ora 10:00, la Palatul Cotroceni.

Aceasta este prima întâlnire a șefului statului, de la preluarea mandatului acestuia, cu diplomații români acreditați în diferite țări ale lumii, care anual, la finalul lunii august - începutul lunii septembrie, se reunesc la București.

Ministerul Afacerilor Externe organizează, luni și marți, Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR2025), sub titlul 'Un deceniu al schimbărilor: impactul diplomației române'.

Evenimentul este organizat, conform tradiției, în apropierea Zilei Diplomației Române, sărbătorită anual la data de 1 septembrie.

AGERPRES

