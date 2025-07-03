PETRIȘOR PEIU (AUR): „PARTIDELE DE LA GUVERNARE VOR SĂ SĂRĂCEASCĂ TOȚI ROMÂNII!”

Senatorul AUR Petrișor Peiu lansează un atac dur la adresa guvernului condus de Ilie Bolojan, acuzând că noile măsuri economice reprezintă „cea mai brutală serie de tăieri din ultimii 15 ani”

Senatorul AUR Petrișor Peiu lansează un atac dur la adresa guvernului condus de Ilie Bolojan, acuzând că noile măsuri economice reprezintă „cea mai brutală serie de tăieri din ultimii 15 ani”, impuse fără consultare și fără rușine. El spune că românii sunt forțați acum să plătească nota de plată a risipei bugetare, prin scumpiri masive, înghețarea pensiilor și salariilor, tăieri în educație și taxe mai mari.

Printre măsurile criticate: creșterea TVA la 21% și 11%, dublarea cotei pentru produse esențiale, impozitul majorat pe dividende și contribuții de sănătate aplicate pensionarilor cu venituri peste 3.000 de lei. Peiu avertizează că acest regim de austeritate va lovi direct în categoriile vulnerabile – pensionari, elevi, profesori, antreprenori locali – în timp ce „marile corporații își optimizează profiturile”.

Senatorul AUR atrage atenția și asupra reducerilor drastice din sănătate și educație: bursele elevilor și studenților vor fi tăiate, normele didactice vor crește, iar spitalele vor pierde un sfert dintre paturi. În opinia sa, toate acestea vor duce la o recesiune profundă, generată de cei care, timp de șase ani, au dus România în pragul colapsului fiscal. „Noi plătim acum jaful guvernării. Iar ei nu răspund în fața nimănui”, a concluzionat Peiu.

Advertising

Sursa: Newsinn