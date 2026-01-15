Nicușor Dan: Republica Moldova - rămâne pentru România o prioritate esențială de politică externă

Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi, că Republica Moldova rămâne

Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi, că Republica Moldova rămâne pentru România o prioritate esențială de politică externă.

\"E evident că agresiunea rusă afectează în mod direct și Republica Moldova, care rămâne pentru noi o prioritate esențială de politică externă. Nu cred că e cazul să mai explicăm de ce - nu ne va fi indiferentă soarta unui stat în care se vorbește și se simte românește. Vrem ca fiecare decizie politică sau administrativă, fiecare reuniune la nivel înalt sau tehnic să ne aducă mai aproape, până când ne vom regăsi acolo unde ne este locul, în marea familie europeană. Integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă una din căile de a fi împreună. Cum știm din propria experiență, aderarea la Uniune este și un excelent instrument de dezvoltare economică, de modernizare și de contracarare a ingerințelor externe la care statul vecin a fost supus în mod constant după declararea independenței\", a mai afirmat Nicușor Dan, la reuniunea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România.

Potrivit șefului statului, aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) este de asemenea un obiectiv strategic.



\"Au fost deja parcurși pași decisivi, iar efortul interinstituțional pentru finalizarea procesului de aderare în 2026 va fi menținut. Această aderare reprezintă un obiectiv național sprijinit consensual de putere și de opoziție. Alături de procesul de echilibrare bugetară, calitatea de membru OCDE va reprezenta, la sfârșitul anului 2026 - sau la mijlocul anului 2026, un instrument adițional de promovare a economiei românești, o economie puternică, stabilă și care oferă credibilitate investitorilor și creditorilor externi\", a adăugat președintele.



În acest context, România își propune să adopte \"o abordare mai activă a diplomației economice\".



\"Vom continua să consolidăm atât relațiile cu partenerii strategici ai României, cât și cele cu cei ai Uniunii Europene la nivel global. Din această perspectivă, salut rezultatele pozitive ale negocierilor privind extinderea comerțului liber între Uniunea Europeană și mai mulți parteneri globali, Mercosur, Mexic, India, Indonezia. România își propune să folosească din plin toate aceste noi oportunități pentru a strânge relațiile cu partenerii noștri în beneficiul cetățenilor săi\", a menționat Nicușor Dan.



El a arătat că România va continua să joace un rol activ în susținerea stabilității la nivel global, menționând în acest sens că în Orientul Mijlociu vor fi încurajate \"soluțiile diplomatice bazate pe dreptul internațional\".



\"Salut eforturile Statelor Unite, ale Egiptului, ale Qatarului și ale Turciei, care au condus la acordul privind încetarea focului în Gaza și la eliberarea ostaticilor. România își va menține implicarea umanitară în Gaza, inclusiv prin asistență medicală destinată copiilor\", a adăugat șeful statului.



El a arătat că țara noastră va sprijini în continuare statele din Balcanii de Vest, adăugând că integrarea lor europeană poate asigura securitatea și prosperitatea acestei zone.



\"Nu în ultimul rând, România va continua să-și dezvolte relațiile cu statele din Caucaz prin parteneriate reciproc avantajoase, înțelese ca instrumente de stabilizare și dezvoltare a regiunii\", a mai menționat șeful statului.



Urmează o perioadă \"complicată și dificil de prevăzut\", a subliniat el.



\"Poate că doar acest fapt, conștientizarea impredictibilității, reprezintă singurul aspect incontestabil în această perioadă de reașezări globale, de schimbări de paradigmă și de calcule complexe de politică externă. De aceea, România va căuta să participe activ la regândirea și eficientizarea sistemului multilateral. Vom fi un partener de încredere care susține și promovează valorile democratice și dreptul internațional. Mă gândesc în special la Organizația Națiunilor Unite, care în acest an își va alege un nou secretar general și care va trebui să se adapteze acestor noi circumstanțe globale. Am în minte și apartenența noastră la Francofonie, în cadrul căreia România dorește să-și asume responsabilități mai mari\", a mai menționat președintele.