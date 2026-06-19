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Politica· 2 min citire
Nicușor Dan: „Niciun partid nu a construit o majoritate. Am ales varianta cu cele mai mari șanse”
Nicușor Dan (profimedia)
Președintele Nicușor Dan a explicat decizia de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, susținând că a ales varianta pe care o consideră cea mai probabilă pentru a obține susținerea Parlamentului și pentru a debloca situația politică.
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