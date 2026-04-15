Moment inedit la Budapesta: Întâlnire surpriză între Péter Magyar și Viktor Orbán
15 apr. 2026, 16:14
Actualizat: 15 apr. 2026, 16:14
Reacția spontană a noului premier.
Moment ammuzant la Budapesta. În timp ce președintele Ungariei și noul premier Péter Magyar se aflau pe una dintre terasele clădirii președinției, pe o altă terasă a apărut Viktor Orbán, premierul în exercițiu.
Momentul a fost filmat și distribuit chiar de Peter Magyar, însoțit de mesajul: „Viața este cel mai mare regizor. În timp ce președintele tocmai își prezenta biroul, eu am fost atent la premierul care pleacă din grădina vecină.
Ce credeți că citește Viktor Orbán? a) discursul său de adio, b) Sportul Național, c) declarația lui Donald Trump de astăzi?”
Imaginile au devenit rapid virale.

