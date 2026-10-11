Miron Mitrea, atac dur la Bolojan și Fritz: „Fac tot ceea ce pot ca să blocheze formarea unui nou guvern”. Scenariul din culisele negocierilor
Miron Mitrea
Miron Mitrea lansează acuzații dure la adresa lui Ilie Bolojan și Dominic Fritz, în exclusivitate la Realitatea PLUS, despre care susține că fac tot posibilul pentru a împiedica formarea unui nou guvern. Fostul ministru al Transporturilor consideră că cei doi lideri politici sunt mulțumiți de actuala situație, care le permite să își păstreze influența asupra Executivului. Mitrea a vorbit și despre negocierile pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu, susținând că premierul desemnat ar putea ajunge în Parlament fără voturile necesare pentru obținerea majorității.
Declarațiile vin în contextul negocierilor pentru formarea noului guvern, înaintea ședinței decisive a PSD, programată luni, 12 octombrie. Social-democrații urmează să stabilească în ce condiții ar putea susține Cabinetul Niculescu, în timp ce poziția PNL rămâne un obstacol în negocieri. Miron Mitrea consideră că blocajul este întreținut inclusiv de liderii care nu ar dori să piardă controlul asupra actualei formule de guvernare.
Miron Mitrea: Bolojan și Fritz fac tot posibilul să blocheze noul guvern
Fostul ministru al Transporturilor a criticat poziția lui Ilie Bolojan, care și-a exprimat disponibilitatea de a susține un guvern din care să facă parte PSD, dar fără participarea miniștrilor din aripa liberală care nu îi urmează linia politică. În opinia lui Mitrea, această condiție nu face decât să îngreuneze negocierile și să mențină actualul blocaj.
„Bolojan și Fritz fac tot ceea ce pot ca să blocheze formarea unui nou guvern. Bolojan și Fritz sunt mulțumiți de situația actuală, în care USR-ul are un număr important de miniștri, o parte habar n-au ce trebuie să facă acolo, dar nu contează, sunt fericiți să joace de miniștri. Nu toți, o parte”, a declarat Miron Mitrea la Realitatea PLUS.
Analistul politic a continuat cu o serie de afirmații critice la adresa lui Ilie Bolojan, susținând că acesta nu ar avea niciun interes să renunțe la avantajele funcției pe care o ocupă în actuala formulă guvernamentală.
„Iar Bolojan este el la guvern, este prim-ministru, are mașină cu girofar care îl duce acasă și-l ia de acasă și stă într-o casă frumoasă. Deci ei nu vor pleca”, a afirmat Miron Mitrea.
Fostul ministru a făcut și o aluzie la anumite afaceri, amintind de situația unui șantier naval, fără să ofere însă detalii concrete despre subiectul la care se referea.
„Și mai ales trebuie să nu uităm că fac afaceri de... O să discutăm de ele. Nu vreau să intru acum în afacerea cu șantierul naval”, a spus acesta.
„Vor găsi tot timpul motive să nu voteze acest guvern”
Miron Mitrea consideră că opoziția față de noul Executiv nu este determinată doar de diferențele dintre partide, ci și de dorința unor lideri de a păstra actuala situație politică. În opinia sa, indiferent de formula de guvernare propusă sau de concesiile făcute în negocieri, Ilie Bolojan și Dominic Fritz vor găsi noi argumente pentru a refuza susținerea Cabinetului Niculescu.
„Bolojan și Fritz, vor găsi tot timpul motive să nu voteze acest guvern”, a declarat fostul ministru.
În continuare, Miron Mitrea a atras atenția că această situație poate duce la un nou blocaj politic, în condițiile în care premierul desemnat are nevoie de 233 de voturi pentru a obține învestirea în Parlament.
Guvernul Niculescu, la mâna parlamentarilor PNL. Miron Mitrea vorbește despre posibile dezertări
Unul dintre scenariile prezentate de Miron Mitrea vizează parlamentarii PNL care nu ar urma să respecte poziția oficială a partidului. Analistul consideră că tocmai voturile acestora ar putea face diferența în momentul în care Luca Niculescu se va prezenta în Parlament pentru a cere încrederea Legislativului.
„Întrebarea care se pune, și din păcate asta arată o situație politică foarte fragilă și foarte proastă în România, este dacă grupul de parlamentari ai PNL-ului care nu vor respecta direcția partidului va fi suficient de mare ca să treacă guvernul Luca”, a explicat Miron Mitrea.
Fostul ministru nu exclude nici varianta în care premierul desemnat ar încerca să obțină sprijin din zona AUR. Cu toate acestea, Mitrea se declară convins că formațiunea va proceda la fel ca la precedentul vot și nu va participa la ședința în care se va decide soarta viitorului Executiv.
„Sau dacă vor reuși să rupă de la AUR niște votanți, pentru că sunt convins că AUR-ul va face ce a făcut și data trecută, nu va intra în sală, ca să nu aibă niciun fel de risc”, a afirmat analistul politic.
Miron Mitrea susține că Luca Niculescu nu va ajunge în Parlament având deja asigurate toate cele 233 de voturi. În opinia sa, premierul desemnat va trebui fie să renunțe la mandat, fie să își asume riscul unui vot fără o majoritate certă.
„Nu vom fi în situația în care Luca va intra în Parlament la sfârșitul săptămânii cu o majoritate de 233 de voturi aliniate în spate în pas de defilare. Nu vom fi în această situație. Vom fi în situația în care ori Luca își depune mandatul, sper să nu ajungă acolo, pentru că mie îmi place Luca”, a declarat Mitrea.
Potrivit scenariului prezentat, premierul desemnat ar putea avea asigurat sprijinul a aproximativ 200 de parlamentari, urmând să caute restul voturilor în rândul celor care nu și-au anunțat susținerea. Miron Mitrea consideră că o parte dintre liberali ar putea decide să voteze Guvernul Niculescu, chiar dacă acest lucru ar însemna să se îndepărteze de poziția lui Ilie Bolojan.
„El va fi în situația, dacă nu-și depune mandatul, sper să nu ajungă acolo, repet, să aibă un număr de în jur de 200, 200 și ceva de parlamentari clar în spate, care au vrut să-l susțină și să meargă la risc pentru ceilalți 30, 30 și ceva, în speranța că parlamentarii din grupul PNL vor dezerta și mai mulți, în momentul în care poate că, de fapt, lui Bolojan i se termină sfoara și nu mai are unde să se ducă, iar ceilalți parlamentari vor vota ca să nu plece acasă. Cam asta este politica”, a explicat fostul ministru.
Acesta a revenit asupra calculelor parlamentare și a subliniat că, în lipsa unei înțelegeri politice clare, premierul desemnat ar putea intra la vot bazându-se mai degrabă pe speranța obținerii unor susțineri suplimentare decât pe existența unei majorități deja negociate.
„Deci Luca, din părerile mele, din păcate, are o sarcină dificilă. Poate până la sfârșitul săptămânii, dacă avem noroc să strângem în jur de 200 de voturi pe hârtie, să intrăm în sală la Parlament, în speranța că 33 vor veni de undeva. Cam așa va fi situația”, a concluzionat Miron Mitrea în privința negocierilor parlamentare.
Miron Mitrea susține că PSD va încerca să intre la guvernare. Condiția pentru susținerea lui Luca Niculescu
În ceea ce privește poziția social-democraților, Miron Mitrea consideră că PSD va face tot posibilul pentru a participa la viitorul Executiv. Analistul nu crede însă că ședința partidului de luni se va încheia cu o hotărâre definitivă privind intrarea la guvernare, în condițiile în care mai sunt aspecte politice care trebuie negociate. Fostul ministru susține că social-democrații nu vor accepta un Cabinet lipsit de o componentă politică evidentă și că vor condiționa sprijinul acordat lui Luca Niculescu de obținerea unor portofolii ministeriale.
„PSD-ul va face tot ce va putea ca să sprijine și să intre în acest guvern. Tot ce va putea. Nu cred că mâine vom fi în fața unui PSD care va spune: intrăm sută la sută sau nu intrăm. Vom intra probabil într-un guvern politic. PSD-ul nu cred că va intra într-un guvern fără componente politice evidente. Vor sprijini pe Luca Niculescu ca prim-ministru cu condiția ca și noi să avem miniștrii noștri”, a declarat Miron Mitrea.
Analistul a afirmat că în interiorul PSD ar fi început deja pregătirile pentru o eventuală participare la guvernare. Totodată, el a vorbit despre condițiile formulate de Sorin Grindeanu, care ar prefera refacerea vechii coaliții, dar fără USR.
„Deja sunt unii membri PSD-ului care au fost anunțați că vor să se pregătească. Spunea domnul Grindeanu că nu intră decât în vechea coaliție, mai puțin USR. Adică nu intră la guvernare decât dacă intră și Partidul Național Liberal cu dânsele. Așa sunt propunerile pe care Sorin le face către echipa dizidentă din PNL”, a susținut fostul ministru.
Mitrea consideră că mesajele transmise de Luca Niculescu către social-democrați, inclusiv promisiunile privind veniturile pensionarilor și relansarea economică, nu sunt suficiente pentru a determina partidul să ia o decizie favorabilă. În opinia sa, PSD își dorește oricum să facă parte din viitoarea guvernare, iar negocierile depind mai mult de componența Cabinetului decât de declarațiile premierului desemnat.
Programul de guvernare, criticat de Miron Mitrea: „Astea sunt direcții teoretice”
O altă problemă semnalată de Miron Mitrea privește programul de guvernare la care lucrează Luca Niculescu. Premierul desemnat a transmis că măsurile pregătite vor urmări relansarea economică, protejarea puterii de cumpărare și sprijinirea categoriilor afectate cel mai mult de scumpiri și de ajustările fiscal-bugetare. În plus, a promis creșterea veniturilor, cu prioritate pentru pensionarii cu pensii mici. Toate aceste obiective se regăsesc printre temele susținute de PSD în perioada negocierilor politice și a disputelor legate de măsurile de austeritate. Miron Mitrea consideră însă că formulările prezentate de premierul desemnat sunt prea generale și nu arată concret cum ar urma să fie îndeplinite promisiunile.
„Astea nu sunt măsuri. Astea sunt direcții teoretice. Se face această confuzie. Eu am auzit mult discuția asta, n-am văzut care sunt măsurile care vor duce la relansarea economică, care sunt măsurile care vor duce la ajutorarea celor care au suferit cel mai mult”, a afirmat Miron Mitrea.
Fostul ministru a explicat că un program de guvernare nu poate fi construit în detaliu înainte să fie cunoscuți miniștrii care îl vor pune în aplicare. Potrivit acestuia, premierul desemnat poate stabili obiective generale, dar măsurile concrete depind de echipa cu care va conduce Executivul.
„Luca ne spune că el lucrează la programul de guvernare. N-ai cum, atâta vreme cât nu ai miniștri stabiliți, n-ai cum crea un program de guvernare. Poți să stabilești linii generale, cum e cea de care vorbeați și care este foarte bună printre altele, dar nu este esența”, a explicat Mitrea.
Analistul a susținut că programul ar putea ajunge să fie redactat de reprezentanții partidelor care vor participa la guvernare, astfel încât măsurile propuse să poată fi asumate ulterior de miniștrii desemnați.
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