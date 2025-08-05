ION ILIESCU A MURIT LA 95 DE ANI. FOSTUL PREȘEDINTE AL ROMÂNIEI ERA INTERNAT DE DOUĂ LUNI LA SPITALUL SRI

Ion Iliescu a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, la Spitalul Clinic de Urgență „Agrippa Ionescu”, unde era internat din 9 iunie. Fostul președinte suferea de cancer pulmonar și a fost supus la două intervenții chirurgicale, starea sa fiind gravă încă din prima săptămână de spitalizare.

Iliescu era tratat în Secția ATI, fiind dependent de aparate, după ce organele sale începuseră să cedeze progresiv. În urmă cu trei zile, medicii avertizau că avea „afectare respiratorie severă și rezervă ventilatorie semnificativ redusă”.

Fostul șef al statului a fost internat de urgență, pe 9 iunie, cu simptome respiratorii și stare generală alterată. Pe 16 iunie, a fost diagnosticat oficial cu cancer pulmonar și a fost supus unei proceduri endobronșice, urmată, la două zile, de o altă intervenție pentru degajarea căilor respiratorii. Este ultima oară când autoritățile medicale au oferit informații oficiale despre starea sa.

Iliescu a fost operat și în 2019, pentru o tamponadă cardiacă, dar în ultimii ani a evitat complet aparițiile publice. Ultimele sale mesaje au fost publicate pe blog, în semn de omagiu pentru personalități sau evenimente aniversare.

Ion Iliescu a fost primul președinte al României postcomuniste, conducând țara în perioada 1990–1996 și apoi între 2000–2004. Este fondatorul Frontului Salvării Naționale, formațiune transformată în Partidul Democrației Sociale și ulterior în PSD. A fost senator timp de trei mandate.