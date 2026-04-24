Ion Cristoiu: „Partidele tradiționale se prăbușesc. Val anti-sistem în Europa”

Ion Cristoiu a declarat că partidele tradiționale se fac pulbere în Europa, iar oamenii votează fețe noi, pe modelul Călin Georgescu. Analistul susține că în Bulgaria și Ungaria au câștigat candidații anti-sistem, iar în România ar putea apărea un partid nou chiar cu câteva luni înainte de alegeri. Mai mult, Cristoiu a precizat și că electoratul nu mai e atras de partidele clasice cu vechii lideri consacrați, ci caută figuri noi, cu discursuri anti-corupție și mesaje împotriva sistemului.

Ion Cristoiu: În lume, în Europa s-au petrecut două mari experimente: experimentul Bulgaria, experimentul Ungaria.

Moderator: Da.

În ambele cazuri, partidul lui Radev a fost înființat în martie 2026 și a câștigat cu majoritate zdrobitoare. Doi: dincolo, partidul lui Magyar era din 2020 un fel de REPER - nu avea nici ăsta - a fost preluat în iulie 2024 și la europarlamentarele din aceeași lună el a avut 30%, locul doi.

Ce ne arată această chestiune? Ne arată că partidele tradiționale, de structuri, cu steaguri, cu sedii, se fac pulbere. Și lumea votează fețe noi. Deci, și în cazul Ungariei, și în cazul Bulgariei, este aberant să spui că au votat oamenii geopolitic. Au votat în Bulgaria, după părerea mea, l-au votat pe Călin Georgescu, pentru că ăsta a venit cu anticorupție, antisistem, față nouă.

Moderator: Și credeți că este posibil, maestre, în 2028, când avem alegeri, să apară un partid nou?

Ion Cristoiu: Da, probabil prin ianuarie, și cu unul care nici nu știm dacă s-a născut.