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Politica· 1 min citire
Grindeanu a dat cărțile pe față: ‘Butonul’ echipei Bolojan–USR nu e în țară. Este în zona Bruxellesului
Sorin Grindeanu si Ilie Bolojan
Publicat22 iul. 2026, 22:07
SursăRealitatea PLUS
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut declarații explozive, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, în dialogul cu Anca Alexandrescu. Liderul social-democrat a recunoscut că, în opinia sa, echipa Bolojan–USR primește indicații din afara țării și tocmai de aceea s-ar opune măsurilor care ar veni în sprijinul românilor. De asemenea, Grindeanu a recunoscut că a greșit acceptând, încă de la început, ca PSD să formeze o coaliție cu PNL, condus de Ilie Bolojan.
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