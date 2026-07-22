Sorin Grindeanu, față în față cu Anca Alexandrescu: Nu am fost niciodată singur la discuții cu George Simion- LIVE TEXT

Publicat 22 iul. 2026, 20:21 Actualizat 22 iul. 2026, 21:21 Sursă Realitatea PLUS

Liderul PSD Sorin Grindeanu se află în platoul emisiunii Culisele Statului Paralel, față în față cu Anca Alexandrescu. Ce plan secret au cu adevărat Ilie Bolojan și USR, cum vor să rămână conectați la putere?

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