Eugen Tomac, creația lui Traian Băsescu. Toate acțiunile lui, dirijate din umbră de fostul președinte-VIDEO

Eugen Tomac este produsul lui Traian Băsescu. Favoritul lui Nicușor Dan pentru funcția de premier are cariera politică strâns legată de fostul președinte. În perioada 2005-2008, Eugen Tomac a lucrat în cadrul Administrației Prezidențiale pe probleme legate de românii de pretutindeni. Odată cu învestirea guvernului Emil Boc a fost numit în funcția de secretar de stat pentru românii de pretutindeni la Ministerul Afacerilor Externe.

În mai 2012, Eugen Tomac a fost numit în funcția de consilier de stat la Departamentul Relații Internaționale și Politici Europene din cadrul Administrației Prezidențiale și a ocupat poziția până la finalul anului.

Eugen Tomac a fost impus de Băsescu ca deputat în urma alegerilor parlamentare din 9 decembrie 2012 și a fost președintele Comisiei pentru comunitățile românești din afara granițelor țării.

El a demisionat din PDL în iulie 2013 și s-a alăturat Mișcării Populare. Tomac a condus partidul până la congresul din 2015, când Traian Băsescu a fost ales la conducerea Mișcării Populare.

Traian Băsescu i-a lăsat locul la conducerea Mișcarea Populară în 2018, iar în 2019 cei doi au reușit să pună mâna pe două mandate de europarlamentari după ce partidul a obținut 5,76%.

”Am convingerea că, strâns, Partidul Mișcarea Populară are în față cele mai bune mâini pe care le puteam dărui. Vă pot spune că avem un obiectiv ușor? Nu, avem un obiectiv greu. Dar obiectivele grele sunt pentru cei care îndrăznesc, iar oamenii din conducerea Partidului Mișcarea Populară îndrăznesc să înceapă bătălia pentru acest uriaș obiectiv”, a declarat Traian Băsescu.

În 2020, Tomac îl împinge pe Băsescu să candideze la primăria Capitalei, unde obține un scor de aproape 11%.

”Dintre partidele mici și am devenit cel mai mare partid. Ceea ce e o mare victorie.Suntem cel mai mare partid dintre partidele mici. Asta despre noi”, a mai spus Băsescu.

Eugen Tomac s-a transformat într-un purtător de cuvânt al lui Traian Băsescu în ultimii ani. El a anunțat oamenii despre problemele de sănătate ale lui Traian Băsescu și pe cine susține acesta în alegeri.