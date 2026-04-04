Donald Trump revine cu ultimatumul dat Iranului: 48 de ore pentru un acord sau „vom dezlănțui iadul”

Președintele american Donald Trump a anunțat că Iranul mai are 48 de ore pentru a ajunge la un acord cu Washingtonul sau pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, în caz contrar Statele Unite urmând să reacționeze dur.

"Vă amintiţi când i-am dat Iranului 10 zile fie pentru a ÎNCHEIA O ÎNŢELEGERE, fie pentru a REDESCHIDE STÂMTOAREA ORMUZ? Timpul se scurge: 48 de ore înainte să dezlănţui iadul asupra lor. Slavă Domnului!"

Ultimatumuri repetate în ultimele săptămâni privind situația din Golf

Pe 21 martie, liderul american a transmis un avertisment similar, amenințând că SUA vor distruge infrastructura energetică a Iranului dacă traficul prin Strâmtoarea Ormuz nu este reluat.

„Dacă Iranul nu redeschide TOTAL, FĂRĂ NICIUN FEL DE AMENINŢARE, strâmtoarea Ormuz în termen de 48 DE ORE de la acest moment precis, Statele Unite ale Americii vor lovi şi vor distruge diferitele sale CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE!”, a transmis liderul american.

Pe 26 martie, Trump a anunțat suspendarea temporară a acțiunilor militare planificate, oferind un termen de zece zile pentru continuarea negocierilor dintre cele două părți.