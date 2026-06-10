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Politica· 2 min citire
Călin Matieș cere subvenții pentru porcii din gospodăriile românilor. Deputatul AUR acuză Ministerul Agriculturii că ignoră una dintre cauzele crizei din sectorul suinelor
Călin Matieș, deputat AUR
Publicat10 iun. 2026, 19:16
SursăRealitatea.Net
Deputatul AUR Călin Mătieș critică refuzul Ministerului Agriculturii de a acorda subvenții pentru porcii crescuți în gospodării, deși România importă masiv carne de porc și nu reușește să controleze efectele pestei porcine africane. Potrivit acestuia, sprijinirea crescătorilor ar ajuta atât la monitorizarea efectivelor, cât și la creșterea producției românești.
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