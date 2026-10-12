Călin Georgescu cere înlocuirea arestului preventiv. Ce au decis judecătorii de la Tribunalul București

Călin Georgescu a cerut înlocuirea arestului preventiv cu arest la domiciliu sau control judiciar. Tribunalul București analizează solicitarea. Copiază
Călin Georgescu s-a prezentat luni, 12 octombrie, la Tribunalul București, unde magistrații au analizat cererea sa de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Fostul candidat la alegerile prezidențiale solicită să fie plasat în arest la domiciliu sau sub control judiciar. Potrivit informațiilor publicate în cursul zilei, judecătorii au rămas în pronunțare, iar hotărârea nu fusese încă anunțată în ultima actualizare consultată.
Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, după ce Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor DIICOT și a dispus arestarea sa pentru 30 de zile. Măsura a fost luată într-un dosar în care acesta este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Călin Georgescu solicită arest la domiciliu sau control judiciar
Prin cererea depusă la Tribunalul București, fostul candidat la prezidențiale urmărește înlocuirea arestului preventiv cu o măsură preventivă mai puțin restrictivă.
Magistrații trebuie să analizeze dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru schimbarea măsurii. O eventuală admitere a solicitării ar putea duce la plasarea lui Georgescu în arest la domiciliu sau sub control judiciar, în funcție de soluția dispusă de instanță.
Până la anunțarea unei hotărâri, acesta rămâne supus măsurii preventive aflate în vigoare.
De ce a fost arestat preventiv Călin Georgescu
Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pe 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile, după ce a admis contestația procurorilor DIICOT împotriva unei decizii anterioare a Tribunalului București.
Dosarul vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Potrivit informațiilor publicate despre anchetă, un om de afaceri susține că ar fi suferit un prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane de euro, într-o afacere legată de obținerea unei finanțări.
Acuzațiile fac obiectul cercetărilor penale și nu reprezintă, în sine, o stabilire a vinovăției. Arestarea preventivă este o măsură procesuală și nu echivalează cu o condamnare.
Zi cu mai multe proceduri judiciare pentru fostul candidat la prezidențiale
Pe 12 octombrie, Călin Georgescu a fost dus și la sediul DIICOT, unde au continuat procedurile de percheziție informatică în dosarul în care este cercetat.
Tot luni, acesta are programat un termen la Curtea de Apel București în dosarul în care este judecat alături de Horațiu Potra și alți inculpați, într-o cauză privind presupuse acțiuni împotriva ordinii constituționale.
Cele trei proceduri sunt distincte, iar evoluția fiecăreia depinde de actele și hotărârile autorităților judiciare competente.
Decizia Tribunalului București privind cererea de înlocuire a arestului preventiv urmează să clarifice dacă măsura aplicată lui Călin Georgescu va fi menținută sau dacă va fi înlocuită cu una mai blândă.