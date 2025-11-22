Advertising
Politica· 2 min citire
Alexandra Păcuraru, mesaj emoționat după gesturile de aroganță ale lui Ilie Bolojan: Românii nu vor mai înghiți mult austeritatea comandată de "Ilie Sărăcie" - VIDEO
Alexandra Păcuraru, mesaj emoționat după gesturile de aroganță ale lui Ilie Bolojan: Românii nu vor mai înghiți mult austeritatea comandată de "Ilie Sărăcie" - VIDEO
Alexandra Păcuraru a reacționat dur după ce a văzut, imaginile "de aroganță maximă” din partea lui Ilie Bolojan și a oamenilor din jurul său.
Citește și
- 17:51Moment exploziv înaintea summitului NATO! Trump o ironizează pe Giorgia Meloni într-o postare virală
- 15:19Hamas anunță dizolvarea organului de conducere din Gaza, după aproape 20 de ani la putere
- 15:13Lovitură pentru Ilie Bolojan! Instanța i-a anulat una dintre cele mai controversate decizii
- 15:10Bolojan, la zece zile de un record istoric: poate deveni cel mai longeviv premier interimar
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News