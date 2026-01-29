Moscova bombardează infrastructura energetică ucraineană în plină iarnă

Navele care transportă combustibil rusesc ar putea fi supuse la noi sancţiuni europene, potrivit unei propuneri făcute de Suedia şi Finlanda, pe care o analizează miniştrii europeni de externe, reuniţi la Bruxelles.

Miniştrii vor discuta şi despre negocierile de pace mediate de Statele Unite, dar şi despre situaţia energetică din Ucraina în urma bombardării infrastructurii de către Rusia.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, spune că la negocierile de pace partea rusă trimite militari, iar aceștia nu au mandat să aprobe nimic, semn că Rusia nu ar ede gând să oprească războiul.

Ca dovadă, în paralel, Moscova bombardează infrastructura energetică ucraineană în plină iarnă, lăsând populația în frig la -14 grade.

În condițiile acestea, Uniunea continuă să trimită ajutoare către Ucraina, printre care și câteva transporturi cu 1.000 de generatoare, și vrea să pună presiune mai mare pe Rusia prin noul pachet de sancțiuni.

Una dintre propuneri este listarea Rusiei pentru spălarea de bani, iar Suedia și Finlanda completează cu alte idei care să oprească finanțarea războiului.

"În primul rând, trebuie să punem o interdicție de acces la toate serviciile maritime pentru toate navele care transportă combustibili rusești. Apoi, trebuie să interzicem importurile de îngrășăminte din Rusia, pentru căe ste al treilea cel mai mare volum de importuri dinspre Moscova. Și, în al treilea rând, din motive morale, trebuie să oprim exportul de produse de lux europene către Rusia", a spus Maria Malmer Stenergard, ministrul suedez de externe.

Pe masa Consiliului se află și propunerea de a identifica soldații ruși care luptă sau au luptat în Ucraina, pentru a le pune interdicție de intrare în Spațiul Schengen.

Estonia spune că mulți dintre aceștia au antecedente penale, iar Uniunea se teme că ar putea fi sprijiniți de Rusia să intre în blocul comunitar.

Înainte de Consiliul Afaceri Externe, şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a mai spus şi că se vor adopta noi sancţiuni împotriva Iranului, iar Gărzile Revoluţionare, care sunt braţul armat al regimului de la teheran, vor fi trecute pe lista organizaţiilor teroriste.