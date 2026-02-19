Primăria Sectorului 1 reziliază contractul cu Romprest. Mafia gunoaielor pierde contractul de milioane de euro după ce a lăsat Capitala în dezastru

Primăria Sectorului 1 a reziliat contractul cu Romprest

După dezastrul cu ninsoarea din capitală, în cadrul Primăriei Sectorului 1 este declanșată o ședință de urgență în urma situației critice provocată de compania Romprest! Cu toate ca se dau cele mai mari sume pentru deszăpezire din capitală, cea mai critică situație a fost în cel mai bogat sector.

În urmă cu scurt timp s-a votat, în cadrul ședinței Consiliului Local din cadrul Primăriei Sectorului 1, încetarea la termen a contractului cu compania de salubritate Romprest, respectiv pe data de 30 iunie.

Contractul nu va fi prelungit, în urma tuturor presiunilor care au fost făcute de către operatorul de salubritate, așa-numita „mafie a gunoaielor”. Este vorba despre avocatul Iancu Toader și Bogdan Adimi, cel care este în Consiliul de Administrație al companiei Romprest.

Avocatul companiei, Iancu Toader, a fost prezent în această ședință, în urma dezastrului care a fost cauzat de activitatea de deszăpezire, și nici de această dată nu a evitat să îi amenințe atât pe primar, cât și pe viceprimar și pe consilieri că vor suporta anumite repercusiuni, chiar și în cadrul instanței.

„Managementul acestei intervenții a fost dezastruos. Atunci când am intervenit și am cerut să se dea cu sare, să intervină cu mai multe utilaje, ni s-a spus: „Lăsați-ne să facem treabă, că noi știm să facem deszăpezire.” Am văzut deszăpezirea pe care au făcut-o, anii ’90 s-au întors.”, a declarat viceprimarul Sectorului 1, Iulian Hatmanu, în cadrul ședinței.

A început ședința extrem de importantă la Primăria Sectorului 1. Consilierii au convocat această ședință de urgență în urma situației critice din cauza vremii nefavorabile și a nepăsării lăsate de către compania Romprest în cel mai bogat sector din Capitală.

Ședință la Primăria Sectorului 1, după ce Romprest a lăsat de izbeliște cel mai bogat sector din Capitală

Având în vedere avertizările și codul roșu de vreme severă, dar și ninsori care au acaparat Capitala, cea mai critică situație s-a regăsit în cel mai bogat sector, în Sectorul 1 al capitalei, care dă și cei mai mulți bani pentru serviciile de salubrizare, dar și de dezăpezire către compania Romprest, către mafia gunoaielor.

Este vorba despre un tarif de 20.000 de euro care se achită în fiecare zi în perioada noiembrie-martie, în fiecare an, către compania Romprest și despre o taxă de așteptare a zăpezii.

Practic utilajele, dar și echipele trebuie să fie pregătite în orice moment în care sunt anunțate de către meteorologi, vreme severă sau ninsori, cum au fost zilele trecute în Capitală.

Mafia gunoaielor, presiuni enorme asupra Primăriei Sectorului 1

De asemenea, întrucât mai multe străzi și bulevarde au fost blocate în decursul zilei de ieri, consilierii de la Sectorul 1, împreună cu primarul George Tuță, au convocat astăzi această ședință în care vor anunța încheierea contractului la finalul lunii iunie cu compania Romprest.

Conform unor surse, mafia gunoaielor face presiuni enorme asupra consilierilor Sectorului 1, întrucât se cunosc foarte bine și amenințările inclusiv din ședința publică asupra acestor consilieri, dar și la adresa primarului, pentru prelungirea acestui contract pentru următorii ani.