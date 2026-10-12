Județul Argeș, în topul economiei României: companiile locale au afaceri de 13,37 miliarde de euro

Publicat 12 oct. 2026, 11:00 Actualizat 12 oct. 2026, 11:01 Sursă realitatea.net

Argeșul se remarcă în economia României: companiile din clasamentul TNF 2026 au o cifră de afaceri de 13,37 miliarde de euro.

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