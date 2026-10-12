Județul Argeș, în topul economiei României: companiile locale au afaceri de 13,37 miliarde de euro

Argeșul se remarcă în economia României: companiile din clasamentul TNF 2026 au o cifră de afaceri de 13,37 miliarde de euro.
Județul Argeș se numără printre cele mai importante centre economice din România, potrivit ediției 2026 a Topului Național al Firmelor (TNF), realizat de Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR). Companiile din județ incluse în clasament au înregistrat o cifră de afaceri cumulată de aproximativ 13,37 miliarde de euro, plasând Argeșul printre județele cu cele mai mari volume de business din țară.
Datele arată că economia județului are o contribuție semnificativă la activitatea companiilor de top din România. În clasamentul după cifra de afaceri, Argeșul se situează după București, Ilfov și înaintea unor centre economice importante, precum Cluj și Timiș.
Argeșul, unul dintre cele mai puternice județe după cifra de afaceri
Rezultatele TNF 2026 evidențiază diferențele economice dintre județele României și concentrarea unei părți importante a activității de business în câteva zone. După București și Ilfov, Argeșul se remarcă prin cifra de afaceri cumulată a companiilor clasate, de aproximativ 13,37 miliarde de euro.
Pentru comparație, companiile din Cluj au raportat o cifră de afaceri de circa 13,01 miliarde de euro, iar cele din Timiș, aproximativ 10,16 miliarde de euro. Astfel, Argeșul se află înaintea acestor două județe după acest indicator economic.
Productivitatea companiilor din Argeș, printre cele mai ridicate din țară
Județul Argeș se evidențiază și în clasamentul cifrei de afaceri raportate la numărul de angajați. Indicatorul ajunge la aproximativ 293.700 de euro pentru fiecare angajat, unul dintre cele mai ridicate niveluri la nivel național, potrivit datelor prezentate în cadrul TNF 2026.
Acest indicator oferă o perspectivă asupra eficienței economice a companiilor, însă nu trebuie confundat cu profitul sau cu salariul angajaților. El reflectă raportul dintre cifra de afaceri și numărul de persoane angajate.
Bucureștiul și Ilfovul concentrează peste jumătate din cifra de afaceri
La nivel național, Topul Național al Firmelor 2026 cuprinde 12.943 de companii, cu o cifră de afaceri cumulată de aproximativ 299,47 miliarde de euro și un profit din exploatare de circa 26,52 miliarde de euro.
Bucureștiul și județul Ilfov generează împreună aproximativ 53,09% din cifra de afaceri a companiilor incluse în clasament. Capitala are cea mai mare contribuție individuală, urmată de Ilfov, în timp ce Argeșul se numără printre județele cu rezultate economice importante.
Clasamentul CCIR analizează performanța companiilor pe baza unor indicatori precum cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, marja profitului, eficiența resurselor umane și eficiența capitalului utilizat.
Rezultatele confirmă rolul județului Argeș în economia României și poziția sa între zonele cu un volum important de activitate economică.