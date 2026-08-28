Camera Deputaților/ Comisia juridică a respins mai multe proiecte din domeniul justiției

Comisia juridică a Camerei Deputaților a respins, vineri, 10 proiecte de lege inițiate de USR, care vizează modificarea legislației din domeniul justiției.
Președintele Comisiei juridice, Bogdan Ciucă, a explicat că a solicitat Biroului permanent aprobarea pentru convocarea ședinței în perioada vacanței parlamentare, tocmai pentru ca proiectele să nu fie adoptate tacit.
''Săptămâna viitoare se împlinește termenul de acceptare tacită, am cerut aprobarea să lucrăm în vacanță, am primit această aprobare. (...) Mai mult decât atât, văzând că săptămâna asta Parlamentul a avut o sesiune extraordinară, deci un program special, am cerut BP o prelungire să putem lucra vineri.
Ãsta este motivul pentru care ne aflăm astăzi aici. Intuiesc că sunt poziții divergente pe subiect, evident vom discuta argumente și votul va decide în consecință pe toate aceste proiecte de pe ordinea de zi de astăzi. Suntem prima camera sesizată'', a afirmat Ciucă.
Reprezentanții USR din Comisia juridică au cerut însă amânarea dezbaterii pentru săptămâna viitoare, susținând că ședința de vineri a fost convocată cu încălcarea Regulamentului Camerei Deputaților.
''Noi am fost convocați cu încălcarea articolului 51 din regulamentul Camerei Deputaților. Potrivit acestui text legal, convocarea se face cu cel puțin 24 de ore înainte de ședință. Noi am primit convocare ieri la ora 12:31. Motiv pentru care vă solicit să dispuneți amânarea prezentei ședințe. Mai fac următoarea precizare. Termenul pentru adoptare tacită este 4 septembrie.
Noi avem săptămâna viitoare program de lucru, putem marți să avem această ședință, urmând ca tot marți, sau eventual miercuri, să existe și un vot în plen. (...) În acest moment, nu cred că este normal ca legile justiției și acest pachet foarte, foarte consistent să fie discutat de 8 prezenți fizic și 20 în online'', a spus deputatul USR Alexandru Dimitriu.
Dimitriu a mai arătat că la ședință nu a fost prezent niciun reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, a cărui participare ar fi dus la o ''dezbatere serioasă, coerentă, din care să rezulte concluzii pertinente''. Deputatul USR Stelian Ion a afirmat că faptul că ''un pachet foarte important de legi'' se discută în vacanță parlamentară, cu prezență scăzută a deputaților, ''înseamnă că se fușerește subiectul''.
''Nu este deloc corect. Nu este corect nici pentru colegii care sunt inițiatori și ar fi dorit să vină astăzi și să susțină proiectele. Nu au avut această posibilitate, fiind convocați cu mai puțin de 24 de ore înainte. Pe de altă parte, am văzut ceva zile trecute. Când există voință politică, în opt ore niște proiecte de lege trec.
Aceste proiecte sunt depuse din martie 2026. Exista suficient timp în care să le discutăm. Nu le-am discutat. Încă mai avem timp și o putem face în sesiune ordinară, cu prezență îndestulătoare, pentru a asigura o dezbatere reală efectivă în această comisie. Altfel, intuiesc că se va transforma într-un monolog această dezbatere și nu își va atinge scopul'', a menționat Stelian Ion.
În urma votului, Comisia juridică a decis să continue ședința, iar cele 10 proiecte au primit rapoarte de respingere.
Proiectele dezbătute vineri se referă la Consiliul Superior al Magistraturii, la statutul judecătorilor și procurorilor, la organizarea judiciară, la competența de investigare a infracțiunilor săvârșite de judecători și procurori. Ele au avize negative de la CSM și de la Consiliul Legislativ, iar Guvernul nu le susține.