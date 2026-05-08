Fraudă de milioane în reciclare, descoperită de ANAF

ANAF acuză o societate comercială din București, activă în domeniul colectării, reciclării și valorificării deșeurilor de ambalaje, că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 18,41 milioane de lei.

Potrivit Direcției Generale Antifraudă Fiscală, firma ar fi evitat plata TVA și a impozitului pe profit printr-un circuit fictiv de tranzacții comerciale, realizat cu ajutorul mai multor societăți interpuse.

În perioada 2023–2025, compania verificată ar fi încasat peste 53 de milioane de lei pentru servicii aparent legitime de reciclare. Inspectorii susțin însă că, în 2025, firma a introdus în contabilitate facturi fictive emise de nouă societăți fără activitate economică reală.

Unele dintre acestea nu aveau angajați, conturi bancare, infrastructură sau sedii funcționale, iar documentele prezentate conțineau elemente considerate fictive.

ANAF afirmă că banii obținuți prin acest mecanism ar fi fost folosiți și în scop personal de administratorii societății. Peste 2 milioane de lei ar fi fost retrași în numerar ori utilizați pentru cheltuieli personale, iar o parte din bani ar fi fost disimulată prin conturi ale unor persoane fizice.

Inspectorii au identificat inclusiv achiziția unui autoturism de lux în valoare de 487.500 de euro. Pentru recuperarea prejudiciului, ANAF a instituit măsuri asigurătorii asupra unui teren, a două mașini și a conturilor firmei, urmând să sesizeze organele de urmărire penală.