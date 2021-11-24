Europarlamentarul Dan Motreanu: 22 de miliarde de euro pentru România, prin Politica Agricolă Comună

DM: PAC face pași importanți către o politică mai ecologică, mai echitabilă și mai transparentă
Europarlamentarul român Dan Motreanu a participat astăzi în plenul Parlamentului European de la Strasbourg la dezbaterea și votul pe noua Politică Agricolă Comună (PAC). Dan Motreanu a declarat că, prin noua PAC, s- a reușit asigurarea dreptului la o viață demnă pentru lucrătorii agricoli.
Cu o finanțare de 386 miliarde EUR pentru următorii 7 ani, României îi sunt alocate 22 miliarde EUR.
PAC face pași importanți către o politică mai ecologică, mai echitabilă și mai transparentă.
Chiar dacă nu este perfectă, noua PAC urmărește să îmbunătățească viața fiecăruia dintre noi. PAC nu reprezintă doar o politică agricolă, ci mult mai mult decât atât. În intervenția mea de astăzi mi-am îndemnat colegii eurodeputați să facă un simplu exercițiu de imaginație: ce s-ar fi întâmplat fără munca zilnică și eforturile fermierilor și ale lucrătorilor agricoli sezonieri de a pune pe mesele noastre alimentele necesare pe timpul pandemiei?
Am salutat faptul că, prin noua PAC, reușim să asigurăm dreptul la o viață demnă pentru lucrătorii agricoli, prin introducerea - pentru prima dată, a „condiționalității sociale” care oferă tuturor lucrătorilor, inclusiv celor sezonieri, garanții privind respectarea condițiilor de cazare, de muncă, a salariului minim și accesul la asistență medicală în conformitate cu standardele legislației europene.
Cu toate că 25% din pilonul I și 35% din pilonul II sunt alocate pentru măsurile de mediu și climă, am evidențiat faptul că PAC trebuie să continue să garanteze venituri adecvate și un trai echitabil pentru fermieri și să asigure cetățenilor europeni alimente sigure pentru sănătatea lor, la prețuri accesibile.
Am subliniat faptul că este important să investim și să direcționam sectorul agricol european într-o eră mai verde și modernă. Este însă la fel de important să revenim la tehnicile tradiționale, pe care fermierii le folosesc de mii de ani, precum rotația culturilor, care sporește considerabil menținerea carbonului în soluri și care s-a dovedit mult mai prietenoasă cu mediul decât tehnicile folosite în prezent.
Prin redistribuirea a 10% din plățile directe în favoarea fermelor mici și mijlocii, noua PAC protejează modul de viață al familiei tradiționale din satul european. Direcționăm minim 3% din alocări către încurajarea tinerilor de a deveni fermieri pentru a asigura continuitatea vieții rurale și reînnoirea generațiilor în mediul rural.
Pentru perioada 2021-2027, România dispune de o alocare totală de aproximativ 22 de miliarde de EUR (prețuri curente) pentru agricultură și dezvoltare rurală, distribuite astfel: - 14 miliarde EUR prin Fondul European de Garantare Agricolă (pilonul I - plăți directe); - 7 miliarde pentru dezvoltare rurală prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (pilonul II - dezvoltare rurală); - 692 de milioane de euro din pachetul de redresare post-Covid, NextGenerationEU, pentru perioada 2021-2022.
O veste bună pentru fermierii români este convergența plăților. Aceasta înseamnă echivalarea în timp a subvenției la hectar cu cea din alte state membre, ceea ce va însemna o creștere de la 170/195 EUR/ha în 2019/2020 până la 215 EUR/ha în 2027, a declarat Dan Motreanu.