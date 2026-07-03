Economie· 1 min citire

Despăgubiri pentru locuințele inundate: cum pot proprietarii notifica daunele

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Arges
Scris de Realitatea de Arges Publicat: 3 iul. 2026, 09:20

Proprietarii de locuințe afectate de inundațiile din ultimele zile pot notifica daunele suferite prin sistemul digital al Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PADROM), pentru a demara procesul de despăgubire, potrivit unui comunicat al instituției.

Compania precizează că urmărește situația generată de fenomenele hidrometeorologice severe din ultimele zile și face apel la toți asigurații ale căror locuințe au fost inundate să anunțe cât mai repede daunele. Sistemul digital de gestionare permite procesarea rapidă a dosarelor, reducând birocrația și timpii de așteptare.

„Suntem alături de toate comunitățile afectate de inundațiile din această perioadă și le asigurăm că sprijinul nostru financiar este garantat pentru locuințele asigurate. Îi încurajăm pe toți cei care dețin o poliță PAD să anunțe daunele imediat, astfel încât procesul de despăgubire să poată începe fără întârziere”, a declarat Nicoleta Radu, director general PADROM.

Polița PAD acoperă riscurile de inundații, cutremur și alunecări de teren, iar despăgubirea maximă este de 100.000 de lei pentru locuințele din materiale rezistente și de 50.000 de lei pentru cele din paiantă sau chirpici. Potrivit comunicatului, PADROM are fonduri proprii suficiente pentru toate despăgubirile, la care se adaugă cel mai mare program de reasigurare din Europa Centrală și de Est, în valoare de 1,86 miliarde de euro.

PADROM administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor din România, conform Legii 260/2008, acoperind cele trei riscuri de bază: cutremur, inundații și alunecări de teren.

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