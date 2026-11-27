Cât costă brazii de Crăciun în 2026? Romsilva scoate la vânzare peste 27.000 de pomi
Brazi de Crăciun / FOTO: agrointel.ro
Romsilva scoate la vânzare 27.233 de pomi de Crăciun în 2026. Vezi cât costă brazii și molizii naturali și ce preț au pomii cu rădăcină.
Românii care vor să aibă un brad natural în casă de sărbători pot cumpăra și în acest an pomi de Crăciun direct de la Regia Națională a Pădurilor – Romsilva. Pentru sezonul sărbătorilor de iarnă din 2026, instituția a pregătit o ofertă de 27.233 de pomi, iar prețurile încep de la 19 lei.
Potrivit reprezentanților Romsilva, pomii vor fi comercializați prin intermediul unităților silvice din țară, în funcție de disponibilitatea fiecărei direcții. Oferta cuprinde mai multe specii și categorii de înălțime, astfel încât cumpărătorii să poată alege varianta potrivită.
Peste 27.000 de brazi și molizi, disponibili pentru Crăciunul 2026
Pentru sărbătorile de iarnă din acest an, Romsilva pune la dispoziția populației 27.233 de pomi de Crăciun.
Cea mai mare parte a acestora, respectiv 21.682 de exemplare, provine din culturi special amenajate în pepinierele silvice administrate de regie.
Restul pomilor sunt recoltați în cadrul unor lucrări silvice autorizate, care urmăresc reducerea densității prea mari de arbori tineri din pădurile regenerate natural.
Astfel, comercializarea pomilor de Crăciun se realizează atât din culturi dedicate, cât și prin valorificarea arborilor extrași în urma lucrărilor de îngrijire a pădurilor.
Cât costă un brad natural de Crăciun în 2026
Prețurile practicate de Romsilva diferă în funcție de specie și de dimensiunea pomului ales.
Cel mai ieftin pom din oferta regiei este molidul cu înălțimea mai mică de 1,3 metri, al cărui preț este de 19 lei.
Pentru exemplarele mai înalte, tarifele cresc. Astfel, un brad cu înălțimea cuprinsă între doi și trei metri costă 42 de lei.
În cazul pomilor care depășesc trei metri, cumpărătorii trebuie să facă solicitări speciale, iar prețurile sunt stabilite individual de fiecare direcție silvică.
Tarifele anunțate sunt valabile pentru achizițiile realizate la sediile ocoalelor silvice care administrează păduri de rășinoase, în depozitele acestora sau direct de la locurile de recoltare.
Cei care cumpără pomii din alte puncte de comercializare trebuie să ia în calcul și eventualele costuri suplimentare pentru transport, manipulare și depozitare.
Brazi cu rădăcină, o alternativă pentru cei care vor să replanteze pomul după Crăciun
Pentru persoanele care preferă o variantă mai prietenoasă cu mediul, Romsilva oferă și pomi de Crăciun cu balot la rădăcină.
Aceștia sunt disponibili direct în pepinierele silvice și includ trei specii: brad alb, brad argintiu și brad de Caucaz.
Exemplarele au înălțimi cuprinse între 50 de centimetri și doi metri, iar prețurile pornesc de la 41 de lei, fără TVA.
Principalul avantaj al acestor pomi este posibilitatea replantării după încheierea sărbătorilor de iarnă, cu condiția respectării cerințelor necesare pentru menținerea în viață a arborelui.
Cine poate cumpăra brazii comercializați de Romsilva
Oferta pentru Crăciunul 2026 se adresează în primul rând persoanelor fizice, care beneficiază de prioritate la achiziționarea pomilor disponibili.
Societățile comerciale și celelalte persoane juridice pot cumpăra brazi și molizi doar în limita cantităților care rămân disponibile după satisfacerea solicitărilor persoanelor fizice.
Cei interesați pot solicita informații despre disponibilitatea pomilor și condițiile de achiziție de la direcțiile silvice și ocoalele silvice din zona în care locuiesc.
Romsilva administrează peste 3 milioane de hectare de pădure
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează aproximativ 3,13 milioane de hectare de fond forestier aflat în proprietatea publică a statului.
În plus, instituția asigură servicii silvice, pe bază de contract, pentru alte aproximativ 1,1 milioane de hectare de pădure.
Potrivit reprezentanților regiei, toate pădurile aflate în proprietatea publică a statului beneficiază de certificarea managementului forestier în conformitate cu standardele internaționale din domeniu.
Pentru Crăciunul 2026, oferta de peste 27.000 de pomi naturali le oferă românilor posibilitatea de a cumpăra brazi și molizi direct din rețeaua silvică de stat, la prețuri care pornesc de la 19 lei.
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