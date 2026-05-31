Zi capricioasă în România! Temperaturi de vară și descărcări electrice în numeroase zone

Ultima zi a lunii mai aduce vreme caldă în mare parte din țară, cu temperaturi care vor avea valori specifice verii în unele regiuni. Totuși, după orele prânzului, atmosfera devine instabilă, iar în multe zone sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în Oltenia, unde mercurul din termometre va urca până la 30 de grade. La polul opus, în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei, maximele vor fi considerabil mai scăzute, în jurul valorii de 19 grade.

În Dobrogea și Bărăgan, prima parte a zilei va fi dominată de soare, însă după-amiază norii se vor înmulți și vor apărea averse însoțite de tunete și fulgere. Vântul va sufla mai puternic, iar temperaturile vor urca până la 26 de grade.

Și în sudul Moldovei, precum și în nordul Munteniei, vremea se schimbă spre seară. Sunt prognozate ploi de scurtă durată, fenomene electrice și, izolat, căderi de grindină. Valorile termice vor ajunge în jurul a 25 de grade.

Nordul Moldovei și Bucovina vor avea parte de cea mai instabilă vreme. Aici sunt așteptate averse consistente, furtuni și cantități importante de apă, cu posibilitatea apariției grindinei. Temperaturile vor urca ușor față de ziua precedentă, fără să depășească însă 21 de grade.

În vestul și nord-vestul țării predomină vremea plăcută, cu perioade generoase de soare și doar câteva ploi izolate, în special în zonele montane și în Maramureș. Maximele vor ajunge la 28 de grade.

Transilvania va avea o zi caldă, dar spre după-amiază instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența. Sunt așteptate averse, descărcări electrice și rafale puternice de vânt, iar local se pot acumula peste 25 de litri de apă pe metrul pătrat. La Alba Iulia, temperatura va urca până la 27 de grade.

În Oltenia, vremea va fi predominant frumoasă, cu mult soare și temperaturi de până la 30 de grade la Slatina. Totuși, în zonele deluroase și montane nu sunt excluse episoade de ploaie și furtună.

Bucureștenii se vor bucura de o zi însorită și caldă, cu o maximă de aproximativ 28 de grade. Spre seară însă, norii se vor aduna rapid și vor aduce averse, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului.

La munte, după orele amiezii, vremea se va deteriora accentuat. Sunt prognozate ploi torențiale, grindină și rafale de până la 50 km/h, iar cantitățile de apă pot depăși local 25 de litri pe metrul pătrat.