Finală de infarct la Budapesta! PSG a învins Arsenal la penalty-uri și a cucerit din nou Liga Campionilor

PSG și-a păstrat titlul de campioană a Europei după o finală memorabilă disputată împotriva lui Arsenal pe Puskás Arena din Budapesta. Formația pregătită de Luis Enrique s-a impus la loviturile de departajare, scor 4-3, după ce cele două echipe au terminat la egalitate, 1-1, la capătul celor 120 de minute de joc.

Marea finală a UEFA Champions League a oferit spectacol până la ultimul fluier. Cele două formații au avut momente excelente de joc, ocazii importante și au menținut suspansul la cote maxime pe tot parcursul întâlnirii.

După timpul regulamentar și reprizele de prelungiri, tabela a rămas neschimbată, iar trofeul a fost decis la loviturile de departajare. Acolo, parizienii au gestionat mai bine presiunea și au reușit să își adjudece victoria.

Partida nu a fost lipsită nici de controverse, mai multe decizii de arbitraj fiind contestate de jucători și suporteri, ceea ce a amplificat tensiunea unei finale deja extrem de echilibrate.

Prin acest succes, PSG își reconfirmă statutul de forță dominantă în fotbalul european și își trece în palmares un nou trofeu UEFA Champions League, în timp ce Arsenal ratează șansa de a cuceri cel mai important trofeu intercluburi din Europa.