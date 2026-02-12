Zeci de percheziţii în 6 judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală . Prejudiciu estimat de 2 milioane de lei

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 2.000.000 de lei

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş fac joi dimineaţă 40 de percheziţii în 6 judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 2 milioane de lei. Cele mai multe percheziţii au loc în Mureş, unde se află şi coordonaturii grupului de firme care timp de cinci ani au înregistrat în evidenţele fiscale facturi fătă conţinut real, conform anchetatorilor.

”La data de 12 februarie 2026, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, pun în aplicare 40 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Mureş (30), Braşov (2), Iaşi (2), Olt (2), Cluj (1), Argeş (1) şi municipiul Bucureşti (2)”, anunţă IGPR.Conform sursei citate, acţiunile au loc într-un dosar de urmărire penală privind infracţiunea de evaziune fiscală prin înregistrarea în evidenţele contabile, în perioada 2020-2025, de către mai multe societăţi comerciale coordonate de un grup de persoane din judeţul Mureş, a unor facturi fiscale fără conţinut real.Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 2.000.000 de lei.În cauză, s-a dispus ridicarea unor documente şi efectuarea unor audieri în judeţele Suceava, Bihor, Neamţ, Ilfov, Satu Mare şi municipiul Bucureşti.Acţiunea se desfăşoară cu sprijinul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, Poliţiei municipiului Târgu Mureş, Serviciului de Investigaţii Criminale, Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Serviciului de Ordine Publică, Serviciului Criminalistic, Serviciului de Acţiuni Speciale, Biroului Pentru Protecţia Animalelor, serviciilor de investigare a criminalităţii economice Braşov, Iaşi, Olt, Cluj, Argeş, Suceava, Satu Mare, Bihor, Neamţ, Ilfov, Sector 5 Bucureşti, Sector 3 Bucureşti şi Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mureş.