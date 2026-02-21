Incendiu la Spitalul Fundeni din Capitală, după ce un generator a luat foc. ISU intervine de urgență
pompieri
Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineață la unul dintre generatoarele electrice de rezervă ale Spitalului Fundeni din București. Focul s-a manifestat la un echipament amplasat în exteriorul unității medicale, la aproximativ 25 de metri de clădire.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU BIF), nu există pacienți sau cadre medicale afectați.
Incendiu la Spitalul Fundeni
Alimentarea cu energie electrică a fost oprită preventiv în zonă, iar un corp al spitalului a rămas temporar fără curent, până la intervenția echipei furnizorului de electricitate.
Pentru stingerea flăcărilor, la fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, una cu azot, un echipaj SMURD și un container generator electric.
Incendiul a fost localizat, iar echipele operative acționează în continuare pentru lichidarea completă a focului. ISU BIF anunță că intervenția este în dinamică și că vor fi transmise informații actualizate pe măsură ce situația evoluează.
Citește și:
- 21:51 - Robert De Niro lansează un atac dur la adresa lui Donald Trump și îndeamnă la proteste: „America trebuie apărată”
- 20:49 - Copil de 11 ani din județul Sibiu, implicat într-un accident după ce a pornit mașina familiei. Mama sa a fost rănită
- 19:53 - Bill Gates recunoaște legături controversate cu două femei rusoaice, dar neagă ilegalități legate de Epstein
- 19:13 - Bărbat găsit decedat pe terasa unui bloc din Reșița. Poliția a demarat o anchetă
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News