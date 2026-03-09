Tragedie în Piteși: bărbat găsit înecat în râul Argeș. Nicolae avea doar 42 de ani

Pompierii din Argeș au găsit, luni dimineață, trupul neînsuflețit al unui bărbat în râul Argeș, în zona barajului din apropierea Argeș Mall, din Pitești. Căutările au început încă din seara zilei de 8 martie, după ce autoritățile au fost alertate că o persoană ar fi fost văzută scufundându-se în apă în zona Parcului Ștrand. Operațiunile de căutare au continuat până la lăsarea întunericului, fiind reluate în această dimineață, când pompierii au descoperit cadavrul bărbatului.

Trupul a fost scos din apă și transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cauza exactă a decesului. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, bărbatul găsit mort este Simescu Nicolae, în vârstă de 42 de ani, dat dispărut de familie după ce ar fi plecat voluntar de acasă în data de 2 martie și nu s-a mai întors.

Bărbat înecat în râul Argeș

La momentul dispariției, polițiștii din Pitești au demarat căutări pentru găsirea bărbatului. IPJ Argeș anunța atunci: „Din verificările efectuate până la acest moment a rezultat că cel în cauză ar fi plecat în ziua de luni, 2 martie, în jurul orei 12:00. Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Pitești și cei ai Poliției Municipiului Pitești desfășoară activități specifice pentru depistarea celui în cauză, iar datele și semnalmentele persoanei au fost transmise către alte unități de poliție, precum și celorlalte structuri cu atribuții de legitimare a persoanelor, respectiv jandarmi și polițiști locali.”

La fața locului a ajuns și familia bărbatului, care a confirmat identitatea acestuia. Ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs decesul.